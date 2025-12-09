Есть и хоррор, и «Маша и Медведь», и новый мультсериал про Черного мотылька: 5 проектов на ИВИ, которые смотрят прямо сейчас

Меню
9 декабря 2025 22:00
Кадры из фильма «Бэмби: Лесной кошмар» (2025), сериалов «Розы и Грехи», «Три кота»

Интересы аудитории очень… разнообразные.

На главной странице ИВИ сейчас кипит полный жанровый разнобой — от хоррора с мутировавшим оленёнком до турецких переживаний о любви, от музыкального фэнтези до проверенных детских хитов. Зрители выбирают очень разное, но каждый проект держится в топе по своей причине: либо эмоции, либо уют, либо чистое любопытство — «а что они там ещё придумали?»

«Бэмби: Лесной кошмар» (2025)

Главный сюрприз топа — хоррор с рейтингом 18+, в котором Бэмби больше не символ лесной невинности, а тёмный мститель. После гибели семьи от рук людей он мутирует и превращается в хищника, который следит за обидчиками с такой безжалостностью, что даже опытные фанаты ужасов слегка переглядываются.

Фильм «Бэмби: Лесной кошмар» идет всего 1 час 20 минут, но этого более чем хватает, чтобы выжать из зрителя приличную порцию адреналина. На ИВИ его смотрят за атмосферу — хищную, вязкую, с лесной тишиной, которая неожиданно оказывается страшнее любого скримера.

«Чёрный мотылёк. Сила музыки» (2025)

Полная противоположность — яркое музыкальное фэнтези из Испании с оценкой 8,4 «Чёрный мотылёк. Сила музыки». Алиса возвращается в Каскадию и выясняет, что она — Страж Леса, Чёрный мотылёк, и теперь спасение мира лежит… на её музыкальных связках. Это мюзикл, приключение, сказка и семейный сериал в одном флаконе.

Аудитория погружается в него буквально всей семьёй: взрослые смотрят из-за красивой анимации и правильного послания, дети — из-за музыки и магии. Проект явно станет одним из уютных хитов года.

«Розы и Грехи» (2025)

«Розы и Грехи» (2025)

Турецкая мелодрама, которая не просто попала в топ — она там закрепилась. История обманутого мужа, который влюбляется в честную девушку из бедного квартала, знакома всем поклонникам жанра, но работает она по-прежнему безотказно.

В центре — Джемре Байсел, звезда «Лейлы», и именно её эмоциональная подача держит сериал на плаву. Это тот случай, когда зрители включают эпизод «на пять минут», а приходят в себя в середине сезона.

«Маша и Медведь» (2009–2025)

Классика, которая не сдаёт позиции. Восьмой сезон всё ещё смотрят активно: малышей привлекают приключения Маши, родителей — спокойная уверенность в том, что это безопасный, добрый контент.

Каждый эпизод работает как мини-ситком для дошкольников, и сервис показывает, что интерес к сериалу не падает уже шестнадцатый год.

«Три кота» (2014–2024)

Ещё один стабильный хит. Коржик, Компот и Карамелька продолжают жить своей насыщенной котячьей жизнью, где любое событие — повод для маленького приключения. Родители включают сериал не просто так: он действительно развивающий, не перегружен раздражающими эффектами и держится в топах благодаря простому, но тёплому сюжету.

ИВИ сейчас — это витрина контрастов: от мрачных лесных легенд до пушистых котят. А главное — зрители идут за эмоцией, и каждая из пяти историй даёт её по-своему.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадры из фильма «Бэмби: Лесной кошмар» (2025), сериалов «Розы и Грехи», «Три кота»
Анастасия Луковникова
