Есть даже жуткая версия «Игры престолов»: 3 книги Стивена Кинга, которые просто умоляют об экранизации

26 октября 2025 17:38
Кадр из сериала «Игра престолов»

В копилке автора множество шедевров.

Кинг — человек, у которого даже список непроданных идей тянет на библиотеку. Одни его тексты уже стали классикой — «Сияние», «Кэрри», «Оно», «Побег из Шоушенка». Другие, не менее мощные, почему-то до сих пор ждут экранизации. Если продюсеры вдруг решат покопаться в архивах писателя, то именно эти три истории способны дать нам новые шедевры хоррора.

«Бессонница» — Кинг возвращает нас в Дерри

Пожалуй, ни одно вымышленное место не вызывает столько мурашек, как Дерри — город, где обитает зло. В «Бессоннице» Кинг возвращает туда вдовца Ральфа, который перестал спать и внезапно начал видеть ауры людей и странных существ, стоящих за их плечами. Его ночное бодрствование превращается в откровение: миром управляют силы, куда более древние, чем Бог и дьявол.

Этот роман просится в формат сериала — атмосферного, тревожного, как «Доктор Сон» Майка Флэнагана. «Бессонница» связана с «Тёмной башней» и «Оно», а значит, может стать центральным узлом всей вселенной Кинга. Главное — не спать, ведь в этом городе бессонные видят слишком много.

«Глаза дракона» — если бы Кинг написал «Игру престолов»

Да, у Стивена Кинга есть фэнтези — и оно по-своему страшнее любого хоррора. «Глаза дракона» — история двух принцев и мрачного мага Флэгга, который плетёт интриги при дворе, убивает короля и запускает цепочку предательств. Это мир, где магия пахнет серой, а добро не всегда выглядит героично.

Когда-то Syfy и Hulu пытались экранизировать роман, но проект так и не дошёл до экрана. А ведь при нынешней моде на тёмное фэнтези история могла бы стать событием — смесью «Ведьмака» и «Дома дракона», только с фирменной кинговской тревогой и моральным холодом.

«Возрождение» — религия, электричество и бездна

Один из самых мрачных романов Кинга — это «Возрождение». История о священнике, потерявшем веру после трагедии, и мальчике, чья жизнь навсегда связана с его безумием. Спустя годы их пути сходятся вновь, и тогда начинается настоящее электрическое богословие.

В этой книге Кинг играет с темой воскресения, но по-лавкрафтовски: там, где кончается вера, начинается кошмар. Проект пытались запустить и Джош Бун, и Майк Флэнаган, но фильм так и не сняли. А зря — «Возрождение» могло бы стать хоррором десятилетия: тихим, философским и жутким, как шёпот из-за алтаря.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
