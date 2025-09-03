Есть даже триллер 2019 года: 5 лучших фильмов с Адамом Сэндлером — королем романтических комедий

В его фильмографии есть разные проекты.

Если вы думаете, что Сэндлер — это только лёгкие шутки, у нас для вас хорошая новость. У него есть всё — от нежных ромкомов до нервного триллера, который сносит крышу. Собрали пять лучших работ, где актер раскрывается по-разному и одинаково убедительно.

«Неограненные алмазы» (2019)

Братья Сэфди превращают Нью-Йорк в игровое казино с адреналином вместо воздуха. Сэндлер — ювелир и лудоман Говард Ратнер, человек-торнадо, который ставит на кон и деньги, и семью, и собственную шкуру.

Нервы натянуты, как струна, монтаж подгоняет, саунд бьёт пульсом. Если любите «Сберечь и сохранить психику» — проходите мимо. Если цените актёрские перевоплощения — это пик драматического Сэндлера.

«Клик: С пультом по жизни» (2006)

Фрэнк Корачи упаковывает в фантастическую комедию размышление о самом дорогом — времени. Герой находит волшебный пульт для перемотки жизни и быстро понимает, что автостоп по судьбе не работает.

Начинается как «легко и смешно», заканчивается как аккуратный удар под дых. И редкий случай, когда поп-кино правда заставляет пересобрать приоритеты.

«50 первых поцелуев» (2004)

Да, это тот самый дуэт Сэндлер — Дрю Бэрримор. Он каждый день заново влюбляет её, потому что прошлое стирается до рассвета.

На бумаге — сахарный ромком, на экране — тёплая история о настойчивости чувств и юморе как спасжилете. Гавайские пейзажи — бонус, но держит не экзотика, а искра между героями.

«Притворись моей женой» (2011)

Сэндлер и Дженнифер Энистон едут на Гавайи, чтобы разрулить одну маленькую ложь… которая, конечно, разрастается до размеров пальмовой рощи. Это та комедия, где химия партнёров важнее всех сюжетных кульбитов.

Курортный вайб, остроумные пикировки и ровно столько нежности, чтобы вы улыбались ещё на титрах.

«Большой папа» (1999)

Комедия взросления, замаскированная под слэпстик. Герой Сэндлера получает на руки мальчишку и внезапно понимает, что «ответственность» — не ругательство.

Фильм тепло собрал кассу, а зрители до сих пор цитируют его за тёплую интонацию и комичный быт «новоиспечённого папы». Если хочется домашнего уюта на экране — это ваш выбор.

Итог

Пять разных тональностей — одна звезда, которая умеет и рассмешить, и раздавить тишиной паузы, и собрать драму в кулак.

Хотите романтики — берите «50 первых поцелуев» и «Притворись моей женой». Нужно пощекотать нервы — включайте «Неограненные алмазы». А для мягкого семейного вечера — «Клик» и «Большой папа».

