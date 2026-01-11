Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя»

Пугала, песенки, сказки и даже футбол — куда только ни заносило Машу, пока Медведь пытался отдохнуть.

«Маша и Медведь» давно уже не просто мультфильм. Это полноценная вселенная с ответвлениями, мини-сериалами и тематическими проектами, каждый из которых цепляет своего зрителя.

Одни серии смотрят дети по сто раз, другие — смешат родителей не меньше. Мы собрали все спин-оффы, которые вышли за последние годы. Вдруг вы что-то пропустили?

«Машины сказки» (2011–2014, 2021–2022)

В этом проекте Маша берёт известные сказки и пересказывает их… ну, как она сама поняла. «Курочка Ряба» превращается в «огурчика Рябу», «Красная шапочка» — в комедию положений, а финалы — в сюрпризы. Это не пересказ, а стендап-шоу в духе ребёнка, который плохо дослушал и добавил от себя.

«Машкины страшилки» (2014–2018)

Да, у Маши есть хоррор-франшиза. Но пугать она, конечно, будет по-своему. Каждая серия — «страшная» история, которую Маша рассказывает, чтобы развлечься. Всё начинается как ужастик, но заканчивается смешной моралью.

«Маша и Медведь. Футбольный выпуск» (2018)

Мини-сериал из пяти серий, выпущенный к Чемпионату мира по футболу. Маша устраивает настоящий турнир среди лесных жителей. Правила — свои, форма — смешная, атмосфера — абсолютно праздничная. Это тот случай, когда даже дети, далекие от спорта, смотрели и просили повтор.

«Маша и Медведь. Песенки для малышей» (2019–2023)

Проект для тех, кто ещё не выговаривает «Маша», но уже пританцовывает под её голос. В каждой серии — одна песня, понятная малышу и легко запоминающаяся. Про чистку зубов, про овощи, про маму — и всё это с Машиной подачей и визуальными приколами. Особенно хорошо работает на детях в 8 утра и на родителях после тяжёлого дня.

«Маша и Медведь: Оставайтесь дома» (2020)

Снятый в разгар пандемии, этот проект оказался невероятно актуальным. Маша объясняла, как мыть руки, что делать дома и почему важно беречь близких. Всё это — в привычном стиле: с шалостями, но с настоящим смыслом. И это был, пожалуй, самый позитивный образовательный сериал в те дни, когда мы все искали хоть что-то светлое.

«Маша и Медведь. Анимашки» (2022–н.в.)

Самый новый проект вселенной. Формат — короткие скетчи, будто собранные из фрагментов основного сериала. Здесь Маша — чуть ближе к блогеру, чем к сказочной героине. Но юмор узнаваемый, и это отличный способ увлечь ребёнка на пять минут, пока вы пьёте кофе (или спасаете вазу от падения).

Вывод:

Вселенной «Маша и Медведь» давно тесно в рамках одного шоу. И она только продолжает расти. Тут и сказки, и песни, и пугалки, и даже спорт.

И каждый проект — это всё та же Маша, но в новом жанре. Так что выбирайте настроение и включайте — она уже что-то придумала.

