Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Есть даже отечественный аналог «Молчания ягнят»: 5 российских детективных сериалов, которые выйдут совсем скоро

Есть даже отечественный аналог «Молчания ягнят»: 5 российских детективных сериалов, которые выйдут совсем скоро

12 ноября 2025 13:17
Кадр из сериала «Чёрная графиня», «Тайна римских цифр», «Отпечатки»

Судя по анонсам, нас ждет качественное зрелище.

Российские режиссёры всё чаще обращаются к жанру криминального детектива, добавляя в него элементы триллера, драмы и даже мистики. В 2025 году нас ждут премьеры, где расследования переплетаются с личными драмами, тайнами прошлого и неуловимыми злодеями. Мы выбрали пять проектов, которые выглядят как самые ожидаемые — у каждого свой почерк и своя интрига.

«Чёрная графиня» (Okko, 2025–2026)

Сюжет «Черной графини» словно сошёл со страниц Пушкина, но рассказывает о куда более современной аристократии — театральной. В Москве и Петербурге показывают загадочный спектакль, где каждый зритель получает свою историю.

Всё продумано — сценаристы, психологи, актёры, особняк в лесу, доставка на вертолёте. Но во время двенадцатого представления актёр погибает. И с этого момента спектакль становится реальностью — герои заперты вдали от мира, и убийца среди них.

«Спи со мной» (в производстве)

Молодая мать Ника живёт воспоминаниями о ночи, когда маньяк по прозвищу Скульптор убил её мужа. С тех пор она охотится на него — и однажды находит. В схватке преступник впадает в кому, но именно он знает, где спрятаны тела двух его жертв. Чтобы узнать правду, Ника решается на эксперимент: использовать устройство, читающее мысли.

Психологический триллер «Спи со мной» с элементами фантастики и личной драмы. Если реализуют, это может стать отечественным аналогом «Молчания ягнят» — с героиней, готовой пойти дальше закона ради справедливости.

«Тайна римских цифр» (ТВЦ, онлайн-премьера 2025)

Частный сыщик Демьян Громов ищет сестру, пропавшую несколько лет назад. Встреча с девушкой, у которой такая же татуировка в виде римских цифр, запускает цепь событий, ведущих в опасную секту, обещающую своим участникам «перерождение».

Формально — классический детектив, но с атмосферой «Метода» и «Охоты на дьявола». Мрачная визуальная эстетика, символика, сектанты и семейная драма — всё, что нужно для по-настоящему затягивающего расследования.

«Ночная медсестра» (EPIC+, 2025)

Максим в коме после аварии. За ним ухаживает загадочная медсестра Вика, которая появляется только ночью. А потом исчезает его жена. Полиция считает, что её убил маньяк по прозвищу Жрец — садист, устраивающий своим жертвам пытки. Но, похоже, Вика знает гораздо больше, чем говорит.

Сюжет обещает быть напряжённым до дрожи. Мистика, криминал и психологическая игра между жертвой и спасительницей — всё это делает «Ночную медсестру» потенциальным хитом платформы.

«Отпечатки» (Kion, дата неизвестна)

В тихом Заречном начинается череда убийств. Следователь Яна возвращается в родной город, чтобы расследовать преступления и встретиться с собственными демонами. Расследование ведёт её к детскому дому и старой тайне, которую кто-то готов защищать любой ценой.

По духу — смесь «Идеальной жертвы» и «Топи». Глубокая, атмосферная история о вине, памяти и том, как прошлое возвращается, когда его не ждёшь.

Похоже, 2025-й станет годом, когда российские детективы окончательно перестанут быть «жанром для любителей». Здесь — масштаб, стиль и драматизм, который не уступает западным триллерам. А значит, скучать этой осенью и зимой точно не придётся.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Чёрная графиня», «Тайна римских цифр», «Отпечатки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
НТВ вот-вот выпустит два криминальных сериала нового образца — готовьтесь удивляться: №1 снял режиссер «Медиатора» НТВ вот-вот выпустит два криминальных сериала нового образца — готовьтесь удивляться: №1 снял режиссер «Медиатора» Читать дальше 12 ноября 2025
Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей Читать дальше 12 ноября 2025
Читавшие «Мастера и Маргариту» знают, что на балу Воланда она — голая: так почему же Бортко исправил задумку Булгакова? Читавшие «Мастера и Маргариту» знают, что на балу Воланда она — голая: так почему же Бортко исправил задумку Булгакова? Читать дальше 12 ноября 2025
509 420 117 просмотров — и ни одной реплики: почему эта серия «Маши и Медведя» обошла даже мультфильмы Disney 509 420 117 просмотров — и ни одной реплики: почему эта серия «Маши и Медведя» обошла даже мультфильмы Disney Читать дальше 12 ноября 2025
«Захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала!»: краткое содержание сериала «На разных берегах» для тех, кто еще сомневается, стоит ли включать «Захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала!»: краткое содержание сериала «На разных берегах» для тех, кто еще сомневается, стоит ли включать Читать дальше 12 ноября 2025
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени Читать дальше 11 ноября 2025
От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» Читать дальше 11 ноября 2025
Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше