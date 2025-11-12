Есть даже отечественный аналог «Молчания ягнят»: 5 российских детективных сериалов, которые выйдут совсем скоро

Российские режиссёры всё чаще обращаются к жанру криминального детектива, добавляя в него элементы триллера, драмы и даже мистики. В 2025 году нас ждут премьеры, где расследования переплетаются с личными драмами, тайнами прошлого и неуловимыми злодеями. Мы выбрали пять проектов, которые выглядят как самые ожидаемые — у каждого свой почерк и своя интрига.

«Чёрная графиня» (Okko, 2025–2026)

Сюжет «Черной графини» словно сошёл со страниц Пушкина, но рассказывает о куда более современной аристократии — театральной. В Москве и Петербурге показывают загадочный спектакль, где каждый зритель получает свою историю.

Всё продумано — сценаристы, психологи, актёры, особняк в лесу, доставка на вертолёте. Но во время двенадцатого представления актёр погибает. И с этого момента спектакль становится реальностью — герои заперты вдали от мира, и убийца среди них.

«Спи со мной» (в производстве)

Молодая мать Ника живёт воспоминаниями о ночи, когда маньяк по прозвищу Скульптор убил её мужа. С тех пор она охотится на него — и однажды находит. В схватке преступник впадает в кому, но именно он знает, где спрятаны тела двух его жертв. Чтобы узнать правду, Ника решается на эксперимент: использовать устройство, читающее мысли.

Психологический триллер «Спи со мной» с элементами фантастики и личной драмы. Если реализуют, это может стать отечественным аналогом «Молчания ягнят» — с героиней, готовой пойти дальше закона ради справедливости.

«Тайна римских цифр» (ТВЦ, онлайн-премьера 2025)

Частный сыщик Демьян Громов ищет сестру, пропавшую несколько лет назад. Встреча с девушкой, у которой такая же татуировка в виде римских цифр, запускает цепь событий, ведущих в опасную секту, обещающую своим участникам «перерождение».

Формально — классический детектив, но с атмосферой «Метода» и «Охоты на дьявола». Мрачная визуальная эстетика, символика, сектанты и семейная драма — всё, что нужно для по-настоящему затягивающего расследования.

«Ночная медсестра» (EPIC+, 2025)

Максим в коме после аварии. За ним ухаживает загадочная медсестра Вика, которая появляется только ночью. А потом исчезает его жена. Полиция считает, что её убил маньяк по прозвищу Жрец — садист, устраивающий своим жертвам пытки. Но, похоже, Вика знает гораздо больше, чем говорит.

Сюжет обещает быть напряжённым до дрожи. Мистика, криминал и психологическая игра между жертвой и спасительницей — всё это делает «Ночную медсестру» потенциальным хитом платформы.

«Отпечатки» (Kion, дата неизвестна)

В тихом Заречном начинается череда убийств. Следователь Яна возвращается в родной город, чтобы расследовать преступления и встретиться с собственными демонами. Расследование ведёт её к детскому дому и старой тайне, которую кто-то готов защищать любой ценой.

По духу — смесь «Идеальной жертвы» и «Топи». Глубокая, атмосферная история о вине, памяти и том, как прошлое возвращается, когда его не ждёшь.

Похоже, 2025-й станет годом, когда российские детективы окончательно перестанут быть «жанром для любителей». Здесь — масштаб, стиль и драматизм, который не уступает западным триллерам. А значит, скучать этой осенью и зимой точно не придётся.

