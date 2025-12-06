Есть «Больница Питт», «Из многих», «Аватар» и «Битва за битвой»: ТОП-20 фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства

Американский институт киноискусства объявил свои списки-2025 — и, как всегда, сделал это так, что киноманы теперь спорят, а зрители проверяют списки на прочность.
Самой неожиданной точкой напряжения стал третий «Аватар»: фильм, который ещё весной скептики хоронили, внезапно оказался среди главных работ года. Но и это лишь начало сюрпризов.
Лучшие фильмы 2025 года
Институт поставил рядом блокбастеры, фестивальные открытия и проекты, о которых говорили полгода подряд. «Франкенштейн» Дель Торо собрал восторги критиков, «Гамнет» стал феноменом TikTok, а «Битва за битвой» — тем редким фильмом, что понравился и зрителям, и академикам.
- «Аватар: Пламя и Пепел»
- «Бугония»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Джей Келли»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
- «Злая: Часть 2»
Лучшие сериалы 2025 года
А вот в сериальной категории лидируют новички. «Из многих» — неожиданно мрачная фантазия от создателя «Во все тяжкие» — уже называют главным sci-fi сезона.
Netflix напомнил, как делать эмоциональные хиты, выпустив «Переходный возраст», а HBO делает ставку на медицинскую драму «Больница Питт», которая собирает рейтинги быстрее, чем успевают выходить серии.
- «Переходный возраст»
- «Андор», 2-й сезон
- «Смерть от молнии»
- «Дипломатка», 3-й сезон
- «Подноготная»
- «Больница Питт»
- «Из многих»
- «Разделение», 2-й сезон
- «Киностудия»
- «Задание»
Американский институт снова собрал десятки голосов и сделал ровно то, за что его любят: перечислил не просто популярные проекты, а те, что действительно определяют ритм и стиль года. Такие списки не спорят — их проверяют собственными вечерами просмотра.
