Киноафиша Статьи Есть «Больница Питт», «Из многих», «Аватар» и «Битва за битвой»: ТОП-20 фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства

6 декабря 2025 12:48
Кадр из фильма «Битва за битвой»

Если не смотрели весь список, то вот вам прекрасная подсказка на вечер.

Американский институт киноискусства объявил свои списки-2025 — и, как всегда, сделал это так, что киноманы теперь спорят, а зрители проверяют списки на прочность.

Самой неожиданной точкой напряжения стал третий «Аватар»: фильм, который ещё весной скептики хоронили, внезапно оказался среди главных работ года. Но и это лишь начало сюрпризов.

Лучшие фильмы 2025 года

Институт поставил рядом блокбастеры, фестивальные открытия и проекты, о которых говорили полгода подряд. «Франкенштейн» Дель Торо собрал восторги критиков, «Гамнет» стал феноменом TikTok, а «Битва за битвой» — тем редким фильмом, что понравился и зрителям, и академикам.

  1. «Аватар: Пламя и Пепел»
  2. «Бугония»
  3. «Франкенштейн»
  4. «Гамнет»
  5. «Джей Келли»
  6. «Марти Великолепный»
  7. «Битва за битвой»
  8. «Грешники»
  9. «Сны поездов»
  10. «Злая: Часть 2»

Лучшие сериалы 2025 года

А вот в сериальной категории лидируют новички. «Из многих» — неожиданно мрачная фантазия от создателя «Во все тяжкие» — уже называют главным sci-fi сезона.

Netflix напомнил, как делать эмоциональные хиты, выпустив «Переходный возраст», а HBO делает ставку на медицинскую драму «Больница Питт», которая собирает рейтинги быстрее, чем успевают выходить серии.

  1. «Переходный возраст»
  2. «Андор», 2-й сезон
  3. «Смерть от молнии»
  4. «Дипломатка», 3-й сезон
  5. «Подноготная»
  6. «Больница Питт»
  7. «Из многих»
  8. «Разделение», 2-й сезон
  9. «Киностудия»
  10. «Задание»

Американский институт снова собрал десятки голосов и сделал ровно то, за что его любят: перечислил не просто популярные проекты, а те, что действительно определяют ритм и стиль года. Такие списки не спорят — их проверяют собственными вечерами просмотра.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
