Есть «Больница Питт», «Из многих», «Аватар» и «Битва за битвой»: ТОП-20 фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства

Если не смотрели весь список, то вот вам прекрасная подсказка на вечер.

Американский институт киноискусства объявил свои списки-2025 — и, как всегда, сделал это так, что киноманы теперь спорят, а зрители проверяют списки на прочность.

Самой неожиданной точкой напряжения стал третий «Аватар»: фильм, который ещё весной скептики хоронили, внезапно оказался среди главных работ года. Но и это лишь начало сюрпризов.

Лучшие фильмы 2025 года

Институт поставил рядом блокбастеры, фестивальные открытия и проекты, о которых говорили полгода подряд. «Франкенштейн» Дель Торо собрал восторги критиков, «Гамнет» стал феноменом TikTok, а «Битва за битвой» — тем редким фильмом, что понравился и зрителям, и академикам.

«Аватар: Пламя и Пепел» «Бугония» «Франкенштейн» «Гамнет» «Джей Келли» «Марти Великолепный» «Битва за битвой» «Грешники» «Сны поездов» «Злая: Часть 2»

Лучшие сериалы 2025 года

А вот в сериальной категории лидируют новички. «Из многих» — неожиданно мрачная фантазия от создателя «Во все тяжкие» — уже называют главным sci-fi сезона.

Netflix напомнил, как делать эмоциональные хиты, выпустив «Переходный возраст», а HBO делает ставку на медицинскую драму «Больница Питт», которая собирает рейтинги быстрее, чем успевают выходить серии.

«Переходный возраст» «Андор», 2-й сезон «Смерть от молнии» «Дипломатка», 3-й сезон «Подноготная» «Больница Питт» «Из многих» «Разделение», 2-й сезон «Киностудия» «Задание»

Американский институт снова собрал десятки голосов и сделал ровно то, за что его любят: перечислил не просто популярные проекты, а те, что действительно определяют ритм и стиль года. Такие списки не спорят — их проверяют собственными вечерами просмотра.

