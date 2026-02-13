Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове

Уже в понедельник, 16 февраля, на экраны выходит пятый сезон «Первого отдела». Казалось бы, новость для фанатов долгожданная.

Но в комментариях всё чаще проскальзывает не радость, а усталость. Зрители признаются: продолжения уже не ждут, скорее — опасаются.

Четвёртый сезон оставил после себя странное послевкусие. Вроде бы всё на месте: знакомые лица, напряжённые расследования, привычная атмосфера.

Но что‑то сломалось. Сюжетные линии, которые в третьем сезоне закручивались туго и обещали мощную развязку, вдруг обмякли. Персонажи, чьи мотивы должны были вот-вот раскрыться, просто исчезли из кадра. А те, что остались, действовали так, будто сценаристы забыли перечитать финал прошлого сезона.

Михаил Шибанов

В четвертом сезоне Шибанову устроили ребрендинг. Опытный опер, прошедший огонь и воду, вдруг превратился в героя латиноамериканского сериала с одним-единственным талантом — страдать. Его метало между Леной, суперагентшей с непроницаемым лицом, и журналисткой Таней.

Смотреть на это было неловко. И Шибанов, перестав быть собой, оказался неинтересным.

Вера Брагина

С Верой Брагиной поступили ещё жёстче. Если Шибанова хотя бы пытались перекроить, то её просто будто выбросили за ненадобностью из истории.

«Её внезапный арест по обвинению в убийстве из "маргинального прошлого" — это не сюжетный поворот, а карикатура. Жену полковника юстиции, юриста с безупречной репутацией, хватают на улице, как мелкую сошку, без внятных улик и логики», — пишет автор Дзен-канала «Посмотрим, почитаем?».

Брагин и Шибанов

«Первый отдел» держался не на запутанных делах. Сердцем сериала всегда была дружба Брагина и Шибанова. Четвёртый сезон испортил и это.

«Вместо братства — отчуждение. Вместо поддержки — взаимные упрёки. Когда у Шибанова случилась беда, Брагин по идее должен был сделать все, чтобы его освободить. Законными методами. Но вот начинается 4 сезон и все просто разрешилось — словно само собой. Никакой драмы, сроков и серьезных наказаний», — заключил блогер.

И пока неясно, исправит ли это пятый сезон.