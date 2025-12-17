Меню
«Фулл Хаус» от режиссера «Ночного дозора» покажет профессию врача без прикрас: если ждете легкий медицинский сериал — проходите мимо

17 декабря 2025 20:04
«Фулл Хаус»

Заполярье вместо кабинетов, холод вместо иллюзий и медицина без романтизации.

Сериал «Фулл Хаус» выходит в январе на Premier, но уже сейчас понятно: это не история про уютные больничные коридоры и добрые диалоги у койки пациента.

Проект Сергея Трофимова — режиссёра, умеющего работать с напряжением и средой, — разворачивается вдали от столичных декораций и привычных представлений о врачебной профессии.

Заполярье как точка слома

Главная героиня — амбициозная хирург-трансплантолог Светлана, уверенная в собственной правоте и профессиональном превосходстве.

Распределение отправляет её в ординатуру на Крайний Север. Здесь нет привычного оборудования, нет быстрых решений и нет возможности спрятаться за регламентами.

Каждый день — проверка на выносливость и способность слышать других.

Работа без права на ошибку

«Фулл Хаус» последовательно показывает, как профессия врача перестаёт быть абстрактной «миссией» и превращается в череду тяжёлых выборов.

Пациенты здесь — не фон, а люди с конкретными историями и последствиями решений. Светлане приходится пересматривать отношение к коллегам, к себе и к самой медицине как системе.

Съёмки на износ

Мария Лисовая в интервью автору дзен-канала «Мир современного кино» рассказывала:

«Этот проект был для меня очень важным, сложным, разным… Меня заживо закапывали в снег, топили в воде, сбрасывали с высоты».

«Фулл Хаус»

Не для фонового просмотра

Восемь серий по 51 минуте — формат плотный, без раскачки. Возрастной рейтинг 18+ здесь не формальность: сериал рассчитан на зрителя, готового к жёсткому разговору о профессии и ответственности.

«Фулл Хаус» — история не про спасение всех подряд, а про то, как врач учится выживать в реальности, где красивых решений не существует.

Фото: Кадр из сериала «Фулл Хаус»
Анна Адамайтес
