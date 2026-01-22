Если зашел «Веном», советую посмотреть заодно и эти фильмы: уверена, что все 5 станут вашими фаворитами

Фильм «Веном» показал супергероя как сделку с темной стороной, где бонусы идут в комплекте с потерей контроля. Если вам близка эта интонация — не про подвиги, а про внутренний конфликт, — вот пять картин, которые продолжают разговор в похожем ключе.
«Морбиус» (2022)
История ученого, который ради спасения собственной жизни переступает границу допустимого. Новые способности дают ощущение силы и свободы, но требуют постоянных компромиссов.
Как и у Эдди Брока, путь к могуществу здесь идет через утрату привычных ориентиров, а попытка остаться человеком становится главным испытанием.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022)
Фильм показывает, как герой может превратиться в угрозу, если сила начинает подпитываться личной утратой. Магия здесь не инструмент защиты, а усилитель внутренних перекосов.
Эта история перекликается с «Веномом» тем, что источник разрушения — не внешний враг, а собственные решения персонажа.
«Проект „Сила“» (2020)
Препарат, дающий суперспособности на пять минут, превращает улицы в зону эксперимента. Никто не знает, чем закончится доза — усилением или гибелью.
Как и в «Веноме», сила здесь — это зависимость и риск, а контроль оказывается иллюзией.
«Бладшот» (2020)
Солдат, собранный заново с помощью технологий, обнаруживает, что его воспоминания и воля подменены. Тело становится инструментом, а личность — расходным материалом. Общая точка с «Веномом» — утрата автономии и попытка вернуть себе право выбора.
«Джокер: Безумие на двоих» (2024)
Здесь нет симбиота, но есть медленный процесс превращения человека в символ хаоса. Давление, одиночество и отчуждение формируют монстра изнутри.
Фильм роднит с «Веномом» идея принятия своей разрушительной сущности как способа выживания.
Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT