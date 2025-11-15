Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если зашел новый хит от Apple TV «Из многих», включайте эти 3 сериала: тоже исследуют грань человеческого сознания

Если зашел новый хит от Apple TV «Из многих», включайте эти 3 сериала: тоже исследуют грань человеческого сознания

15 ноября 2025 13:17
Кадр из сериала «Из многих»

Эти вопросы давно будоражат умы людей.

«Из многих» от Apple TV стал новым феноменом — смесь философии, сатиры и научной фантастики. Создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган вновь показывает: мир спасают не герои, а те, кто сомневается. Если вас зацепила история о женщине, не поддавшейся коллективному счастью, вот три сериала с тем же нервом и интеллектуальным напряжением.

«Разделение» (Severance, 2022–)

Этот сериал — как кошмар на тему офисной рутины. В компании Lumon люди разделяют память: одно сознание живёт на работе, другое — дома. Никто не помнит, кем он был «там». Атмосфера стерильная, диалоги точны, тревога нарастающая.

Как и в «Из многих», здесь исследуется вопрос: где кончается личность, если общество решило, что счастье можно вырезать хирургически? «Разделение» — не просто антиутопия, а современная аллегория о потере самоидентичности в мире корпоративных улыбок.

«Миссис Дэвис» (Mrs. Davis, 2023)

Кадр из сериала «Миссис Дэвис»

Если «Pluribus» — вирус, делающий людей довольными, то «Миссис Дэвис» — его цифровая версия. Искусственный интеллект стал богом, раздающим счастье по алгоритму, а против него выходит… монахиня с характером и чувством юмора.

Сатира, философия и экшен перемешаны в идеальных пропорциях. Как и Кэрол в «Из многих», героиня здесь не борется с машиной — она борется с самой идеей навязанного блага. И делает это в кожаной куртке, с сарказмом и верой в абсурд.

«Восьмое чувство» (Sense8, 2015–2018)

Сёстры Вачовски снова о единстве и разъединённости. Восемь человек из разных стран вдруг ощущают друг друга как одно сознание. У них общие чувства, страхи, даже боль — но при этом каждый остаётся уникален.

В отличие от «Из многих», здесь коллективное сознание — не тюрьма, а чудо. «Восьмое чувство» предлагает противоположную версию той же идеи: можно быть частью целого и при этом не потерять себя.

Каждый из этих сериалов по-своему отвечает на главный вопрос «Из многих»: стоит ли счастье, если оно достаётся ценой свободы?

Ранее мы писали: Эти 5 сериалов пытались повторить вайб «Очень странных дел»: не у всех получилось, но они все равно стали хитами.

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе Читать дальше 15 ноября 2025
Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли Читать дальше 15 ноября 2025
Сериал с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes: сколько сезонов Pluribus («Из многих») мы увидим на самом деле Сериал с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes: сколько сезонов Pluribus («Из многих») мы увидим на самом деле Читать дальше 14 ноября 2025
100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? 100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? Читать дальше 14 ноября 2025
«Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года «Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года Читать дальше 13 ноября 2025
Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично Читать дальше 16 ноября 2025
Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени Читать дальше 16 ноября 2025
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю» Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю» Читать дальше 16 ноября 2025
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов» Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов» Читать дальше 16 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше