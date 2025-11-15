Если зашел новый хит от Apple TV «Из многих», включайте эти 3 сериала: тоже исследуют грань человеческого сознания

«Из многих» от Apple TV стал новым феноменом — смесь философии, сатиры и научной фантастики. Создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган вновь показывает: мир спасают не герои, а те, кто сомневается. Если вас зацепила история о женщине, не поддавшейся коллективному счастью, вот три сериала с тем же нервом и интеллектуальным напряжением.

«Разделение» (Severance, 2022–)

Этот сериал — как кошмар на тему офисной рутины. В компании Lumon люди разделяют память: одно сознание живёт на работе, другое — дома. Никто не помнит, кем он был «там». Атмосфера стерильная, диалоги точны, тревога нарастающая.

Как и в «Из многих», здесь исследуется вопрос: где кончается личность, если общество решило, что счастье можно вырезать хирургически? «Разделение» — не просто антиутопия, а современная аллегория о потере самоидентичности в мире корпоративных улыбок.

«Миссис Дэвис» (Mrs. Davis, 2023)

Если «Pluribus» — вирус, делающий людей довольными, то «Миссис Дэвис» — его цифровая версия. Искусственный интеллект стал богом, раздающим счастье по алгоритму, а против него выходит… монахиня с характером и чувством юмора.

Сатира, философия и экшен перемешаны в идеальных пропорциях. Как и Кэрол в «Из многих», героиня здесь не борется с машиной — она борется с самой идеей навязанного блага. И делает это в кожаной куртке, с сарказмом и верой в абсурд.

«Восьмое чувство» (Sense8, 2015–2018)

Сёстры Вачовски снова о единстве и разъединённости. Восемь человек из разных стран вдруг ощущают друг друга как одно сознание. У них общие чувства, страхи, даже боль — но при этом каждый остаётся уникален.

В отличие от «Из многих», здесь коллективное сознание — не тюрьма, а чудо. «Восьмое чувство» предлагает противоположную версию той же идеи: можно быть частью целого и при этом не потерять себя.

Каждый из этих сериалов по-своему отвечает на главный вопрос «Из многих»: стоит ли счастье, если оно достаётся ценой свободы?

