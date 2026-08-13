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Если выбирать между Дейнерис из «Игры престолов» и Рейнирой из «Дома дракона», то я за первую: и вот главная причина

13 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Обе женщины представляют династию Таргариенов, но совершенно по-разному.

Обе родились Таргариенами и должны были бороться за Железный трон, но их истории совершенно разные. Рейнира получила корону почти с рождения, а Дейенерис сначала не получила вообще ничего — кроме страха, одиночества и ощущения, что её жизнь принадлежит другим.

Дейенерис пришлось начинать с нуля

Дейенерис выросла буквально как товар на выданье. Её брат использовал сестру ради собственных политических амбиций и выдал замуж за человека, которого она практически не знала.

И именно здесь для меня начинается главное отличие Дейенерис от Рейниры.

Она не сломалась.

Да, Дейенерис боялась, ошибалась и не всегда понимала, что делать дальше. Но постепенно она научилась принимать решения сама. Пережила смерть мужа, потерю ребёнка, предательство и одиночество — и каждый раз становилась сильнее.

За Дейенерис люди шли добровольно

Кадр из сериала «Игра престолов»

Мне особенно нравится, что её власть долгое время держалась не только на фамилии Таргариенов и драконах.

Вокруг Дейенерис собирались люди, которые сначала могли в неё не верить, но постепенно признавали её силу. Джорах, Серый Червь, Миссандея, Тирион и многие другие оставались рядом с ней, потому что видели в ней лидера.

Она сама прошла путь от испуганной девушки до женщины, которая способна войти в огонь и выйти из него с драконами.

И вот это развитие персонажа мне гораздо интереснее.

А что насчёт Рейниры?

Рейнира с рождения была принцессой. У неё были положение, семья, сторонники и Деймон, готовый сражаться за неё.

При этом её путь в «Доме Дракона» для меня почему-то выглядит гораздо менее впечатляющим.

Да, Рейнире пришлось пережить смерть близких, предательства и войну. Но вместо ощущения, что перед нами женщина, которая постепенно становится настоящим лидером, у меня часто возникает другое впечатление: она слишком много страдает и слишком мало действует.

Некоторые действительно сильные поступки Рейниры можно буквально пересчитать по пальцам.

Даже её сторонники не всегда её слышат

Кадр из сериала "Дом дракона"

И это, пожалуй, самое показательное.

Рейнира вроде бы является королевой, но далеко не всегда ощущается человеком, который действительно контролирует происходящее. Её решения оспаривают, за её спиной плетут интриги, а собственные союзники порой действуют так, будто её мнение можно просто не учитывать.

С Дейенерис ситуация совершенно другая. Она тоже совершала ошибки, но у неё было главное качество настоящего лидера — она заставляла окружающих верить в себя.

Поэтому мой выбор однозначный: Дейенерис из «Игры престолов».

Не потому, что она идеальна. Наоборот, именно её ошибки, падения и сложный путь делают героиню интересной. Она начинала практически ни с чего и сама создала вокруг себя армию, получила власть и заставила мир снова вспомнить имя Таргариенов.

А Рейнира получила всё гораздо раньше — но так и не смогла убедить меня, что действительно достойна этого больше, чем Дейенерис.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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