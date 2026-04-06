Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий?

6 апреля 2026 21:02
Кадр из сериала «Извне»

Осталось несколько денечков.

Сериал «Извне» снова возвращается — и на этот раз уже без намёков на продолжение. Четвёртый сезон станет финальным, а значит, все вопросы, которые копились три года, наконец должны получить ответы.

«Извне», 4 сезон — дата и формат

Премьера назначена на 19 апреля 2026 года. В сезоне будет 10 серий, и это финальная глава истории. Съёмки проходили с июня по ноябрь 2025 года в Канаде, в провинции Новая Шотландия. Именно там заново построили тот самый город, из которого невозможно уйти.

За проект по-прежнему отвечают Джефф Пинкнер и Джек Бендер, работавшие над «Остаться в живых». Отсюда и структура: загадка на загадке, где каждая серия даёт больше вопросов, чем ответов.

Что покажут в финале

После событий третьего сезона ставки выросли. Табита и Джейд оказались связаны с древними жертвоприношениями, а Человек в жёлтом прямо заявил, что за знание придётся платить. Теперь история выходит на уровень объяснений.

В центре три линии. Попытка выбраться из города через подземные тоннели. Раскрытие природы Человека в жёлтом, который связан с древним культом. И сама идея цикла, где жители снова и снова проживают одну и ту же судьбу.

В актёрском составе остаются Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей и другие. К ним присоединяется Джулия Дойл в роли Софии.

И вот главный момент. Если раньше «Извне» держался на тайне, то теперь всё зависит от ответов и либо финал закроет историю, либо оставит ещё больше вопросов. Лично я жду продолжение, а вы?

Екатерина Адамова
