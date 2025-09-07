Если вы не видели эти детективные сериалы летом — исправляйте упущение: скрасят осенние вечера

От классики жанра до смелых экспериментов: истории, которые нельзя пропустить.

Лето пролетело незаметно, но оставило после себя сериалы, которые обсуждали на каждом шагу.

Кто-то успел их посмотреть, кто-то — нет, но в начале осени самое время наверстать упущенное.

В подборке — семь детективных новинок, которые удивили даже искушённых зрителей и собрали тысячи восторженных отзывов.

«Отдел нераскрытых дел» (2025)

Адаптация датских романов Юсси Адлера-Ольсена о расследованиях старых, давно забытых дел.

Британская постановка добавляет динамики, а Мэттью Гуд в главной роли делает проект убедительным и атмосферным.

Криминальная интрига держит внимание до самого финала, пишет дзен-канал Частный клуб любителей детектива.

«Резиденция» (2025)

Комедийный детектив с действием в Белом доме. В центре — убийство, политические интриги и эксцентричная сыщица Корделия Купп, которая превращает расследование в настоящий спектакль.

Сериал лёгкий, ироничный и идеален для вечера после работы.

«Шерлок и дочь» (2025)

Внезапно объявившаяся дочь Холмса переворачивает жизнь сыщика. Ретро-атмосфера, классический британский шарм и Дэвид Тьюлис в роли Шерлока создают проект, который приятно смотреть без спешки. Продолжение уже готовится.

«Книжный» (2025)

Лондон 1946 года. Элегантный букинист Гэбриэл Бук оказывается вовлечён в полицейские расследования благодаря загадочному письму Черчилля.

Воссозданная атмосфера послевоенной Британии, внимание к деталям и ощущение тайны делают сериал одним из самых стильных в подборке.

«Девять тел в мексиканском морге» (2025)

Сценарий написал Энтони Горовиц, и этого достаточно, чтобы ждать качественный триллер.

Вдохновлённый Агатой Кристи, сериал держит в напряжении с первой серии и поражает динамикой, хотя финал вызвал споры у зрителей.

«Дело о загадочном убийстве» (2025)

Кора Фелтон, королева кроссвордов, неожиданно открывает в себе сыщицкий талант. Лёгкая, уютная ироничная история, которая идеально подойдёт для неспешного осеннего вечера.

«Бержерак» (2025)

Ремейк культового британского сериала 1981 года. Новый Джим Бержерак отличается от легендарного образа Джона Неттлза, но современная постановка и свежий взгляд на героя делают сериал достойным внимания.

