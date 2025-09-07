Меню
Если вы не видели эти детективные сериалы летом — исправляйте упущение: скрасят осенние вечера

7 сентября 2025 08:56
«Бержерак» (2025)

От классики жанра до смелых экспериментов: истории, которые нельзя пропустить.

Лето пролетело незаметно, но оставило после себя сериалы, которые обсуждали на каждом шагу.

Кто-то успел их посмотреть, кто-то — нет, но в начале осени самое время наверстать упущенное.

В подборке — семь детективных новинок, которые удивили даже искушённых зрителей и собрали тысячи восторженных отзывов.

«Отдел нераскрытых дел» (2025)

Адаптация датских романов Юсси Адлера-Ольсена о расследованиях старых, давно забытых дел.

Британская постановка добавляет динамики, а Мэттью Гуд в главной роли делает проект убедительным и атмосферным.

Криминальная интрига держит внимание до самого финала, пишет дзен-канал Частный клуб любителей детектива.

«Отдел нераскрытых дел» (2025)

«Резиденция» (2025)

Комедийный детектив с действием в Белом доме. В центре — убийство, политические интриги и эксцентричная сыщица Корделия Купп, которая превращает расследование в настоящий спектакль.

Сериал лёгкий, ироничный и идеален для вечера после работы.

«Шерлок и дочь» (2025)

Внезапно объявившаяся дочь Холмса переворачивает жизнь сыщика. Ретро-атмосфера, классический британский шарм и Дэвид Тьюлис в роли Шерлока создают проект, который приятно смотреть без спешки. Продолжение уже готовится.

«Книжный» (2025)

Лондон 1946 года. Элегантный букинист Гэбриэл Бук оказывается вовлечён в полицейские расследования благодаря загадочному письму Черчилля.

Воссозданная атмосфера послевоенной Британии, внимание к деталям и ощущение тайны делают сериал одним из самых стильных в подборке.

«Девять тел в мексиканском морге» (2025)

«Девять тел в мексиканском морге» (2025)

Сценарий написал Энтони Горовиц, и этого достаточно, чтобы ждать качественный триллер.

Вдохновлённый Агатой Кристи, сериал держит в напряжении с первой серии и поражает динамикой, хотя финал вызвал споры у зрителей.

«Дело о загадочном убийстве» (2025)

Кора Фелтон, королева кроссвордов, неожиданно открывает в себе сыщицкий талант. Лёгкая, уютная ироничная история, которая идеально подойдёт для неспешного осеннего вечера.

Если вы не видели эти детективные сериалы летом — исправляйте упущение: скрасят осенние вечера

«Бержерак» (2025)

Ремейк культового британского сериала 1981 года. Новый Джим Бержерак отличается от легендарного образа Джона Неттлза, но современная постановка и свежий взгляд на героя делают сериал достойным внимания.

Также прочитайте: Сюжет — как лабиринт, финал — как удар под дых: 5 сериалов с рейтингом от 8.5, которые отметил Collider

Фото: Кадры из сериалов «Отдел нераскрытых дел», «Девять тел в мексиканском морге», «Бержерак» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
