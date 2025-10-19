Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы

Меню
19 октября 2025 17:09
Король ужасов взял легендарную историю и переписал ее по-своему.

Стивен Кинг никогда не стеснялся чужого влияния, но на этот раз пошёл ва-банк: признался, что пятый том «Тёмной башни» — «Волки Кальи» — это, по сути, ремейк «Семи самураев» Акиры Куросавы.

«Я просто решил посмотреть, смогу ли пересказать ту историю, — говорил писатель в интервью The Paris Review. – Сюжет тот же: крестьяне нанимают воинов, чтобы защитить свою деревню от бандитов».

В оригинале Куросава показывал, как семеро мечников защищают безоружных фермеров от налётчиков. Кинг взял тот же скелет, но обернул его в фэнтезийную оболочку своего мрачного мира.

Только теперь в роли самураев – стрелки, а вместо похищения урожая – куда более жуткая кража: у жителей деревни Калья Брин Стерджис «волки» из Громового Утёса забирают по одному ребёнку из каждой пары близнецов.

Писатель не скрывает, что просто «поднял ставки»: сделал угрозу страшнее, мир шире, а мораль – мрачнее. Но суть осталась прежней – история о хрупком равновесии между мужеством и отчаянием, о людях, которые встают на защиту того, что любят, даже если исход предрешён.

Интересно, что Кинг вовсе не единственный, кто тянет вдохновение у Куросавы: от «Великолепной семёрки» и «Звёздных войн» до «Жизни жуков» и «Безумного Макса» – тень «Семи самураев» легла на весь кинематограф.

Просто Кинг оказался честнее остальных и признал: да, «Волки Кальи» – это его самураи. Что ж, еще один повод ждать новую экранизацию «Темной башни».

Ранее мы также писали: Сценарий – отвратный, Ума Турман – не человек: Стивен Кинг возненавидел «Убить Билла» с первого же просмотра

Фото: Кадр из фильма «Темная Башня» (2017), «Семь самураев» (1954)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
