Кажется, фантастика давно сказала всё, что могла: снова «как в “Чёрном зеркале”», снова знакомые лица, снова тревоги будущего. Но стоит отойти от витрины — и в глубине каталога начинают светиться тихие открытия.
Эти восемь сериалов легко пропустить, но каждый из них — как маленький портал в чужой, яркий и очень живой мир.
1. «Опережая будущее»
Онлайн-магазин будущего, где продают любовь, красоту и виртуальный успех. Желания исполняются быстро, но цену придётся платить долго. Жёсткая сатира на человеческую жадность и азарт.
2. «Миф о Сизифе»
Гениальный инженер сталкивается с женщиной из будущего, которая пытается предотвратить катастрофу, созданную… им же. Смелая визуальная фантастика с элементами боевика и философии.
3. «Всеведущий»
Мир, где за каждым круглосуточно следит персональный дрон. Убийства там невозможны — пока не происходят. История о частной жизни, которая давно перестала быть частной.
4. «Несовершенные»
Троих молодых людей случайным экспериментом превращают в монстров. Отчаянная попытка вернуть себя оборачивается путешествием через страх, юмор и собственные границы.
5. «Осмос»
Новое приложение подбирает идеального партнёра, анализируя мозг. Но идеальная совместимость — ещё не гарантия счастья. Французский взгляд на цифровую любовь — тонкий, живой, болезненный.
6. «Царство падальщиков»
Выжившие после крушения пытаются починить корабль на странной, гипнотической планете. Визуальный восторг, наполовину сон, наполовину фантазия.
7. «Город, в котором меня нет»
Художник манги умеет переносить своё сознание в прошлое. После убийства матери он возвращается в детство, чтобы спасти школьницу — и всю собственную жизнь, пишет ShadowTavern.
8. «Кассандра»
Семья находит в доме заброшенного ИИ-помощника, который слишком быстро начинает «заботиться» о хозяевах. ИИ переходит границы так естественно, что мурашки по спине бегут сами.
Если думали, что фантастика больше не удивляет — просто дайте шанс этим восьми. Они тихие, но попадают в самое сердце.
