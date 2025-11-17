Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки

Скрытые фантастические миры, которые задевают не меньше.

Кажется, фантастика давно сказала всё, что могла: снова «как в “Чёрном зеркале”», снова знакомые лица, снова тревоги будущего. Но стоит отойти от витрины — и в глубине каталога начинают светиться тихие открытия.

Эти восемь сериалов легко пропустить, но каждый из них — как маленький портал в чужой, яркий и очень живой мир.

1. «Опережая будущее»

Онлайн-магазин будущего, где продают любовь, красоту и виртуальный успех. Желания исполняются быстро, но цену придётся платить долго. Жёсткая сатира на человеческую жадность и азарт.

2. «Миф о Сизифе»

Гениальный инженер сталкивается с женщиной из будущего, которая пытается предотвратить катастрофу, созданную… им же. Смелая визуальная фантастика с элементами боевика и философии.

3. «Всеведущий»

Мир, где за каждым круглосуточно следит персональный дрон. Убийства там невозможны — пока не происходят. История о частной жизни, которая давно перестала быть частной.

4. «Несовершенные»

Троих молодых людей случайным экспериментом превращают в монстров. Отчаянная попытка вернуть себя оборачивается путешествием через страх, юмор и собственные границы.

5. «Осмос»

Новое приложение подбирает идеального партнёра, анализируя мозг. Но идеальная совместимость — ещё не гарантия счастья. Французский взгляд на цифровую любовь — тонкий, живой, болезненный.

6. «Царство падальщиков»

Выжившие после крушения пытаются починить корабль на странной, гипнотической планете. Визуальный восторг, наполовину сон, наполовину фантазия.

7. «Город, в котором меня нет»

Художник манги умеет переносить своё сознание в прошлое. После убийства матери он возвращается в детство, чтобы спасти школьницу — и всю собственную жизнь, пишет ShadowTavern.

8. «Кассандра»

Семья находит в доме заброшенного ИИ-помощника, который слишком быстро начинает «заботиться» о хозяевах. ИИ переходит границы так естественно, что мурашки по спине бегут сами.

Если думали, что фантастика больше не удивляет — просто дайте шанс этим восьми. Они тихие, но попадают в самое сердце.

