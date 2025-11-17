Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки

Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки

17 ноября 2025 21:02
Кадр из сериала «Миф о Сизифе», «Несовершенные», «Город, в котором меня нет»

Скрытые фантастические миры, которые задевают не меньше.

Кажется, фантастика давно сказала всё, что могла: снова «как в “Чёрном зеркале”», снова знакомые лица, снова тревоги будущего. Но стоит отойти от витрины — и в глубине каталога начинают светиться тихие открытия.

Эти восемь сериалов легко пропустить, но каждый из них — как маленький портал в чужой, яркий и очень живой мир.

1. «Опережая будущее»

Онлайн-магазин будущего, где продают любовь, красоту и виртуальный успех. Желания исполняются быстро, но цену придётся платить долго. Жёсткая сатира на человеческую жадность и азарт.

«Опережая будущее»

2. «Миф о Сизифе»

Гениальный инженер сталкивается с женщиной из будущего, которая пытается предотвратить катастрофу, созданную… им же. Смелая визуальная фантастика с элементами боевика и философии.

3. «Всеведущий»

Мир, где за каждым круглосуточно следит персональный дрон. Убийства там невозможны — пока не происходят. История о частной жизни, которая давно перестала быть частной.

«Всеведущий»

4. «Несовершенные»

Троих молодых людей случайным экспериментом превращают в монстров. Отчаянная попытка вернуть себя оборачивается путешествием через страх, юмор и собственные границы.

5. «Осмос»

Новое приложение подбирает идеального партнёра, анализируя мозг. Но идеальная совместимость — ещё не гарантия счастья. Французский взгляд на цифровую любовь — тонкий, живой, болезненный.

6. «Царство падальщиков»

Выжившие после крушения пытаются починить корабль на странной, гипнотической планете. Визуальный восторг, наполовину сон, наполовину фантазия.

7. «Город, в котором меня нет»

Художник манги умеет переносить своё сознание в прошлое. После убийства матери он возвращается в детство, чтобы спасти школьницу — и всю собственную жизнь, пишет ShadowTavern.

8. «Кассандра»

Семья находит в доме заброшенного ИИ-помощника, который слишком быстро начинает «заботиться» о хозяевах. ИИ переходит границы так естественно, что мурашки по спине бегут сами.

Если думали, что фантастика больше не удивляет — просто дайте шанс этим восьми. Они тихие, но попадают в самое сердце.

Ранее портал «Киноафиша» писал про лучшие серии культового сериала «Черное зеркало».

Фото: Кадр из сериала «Миф о Сизифе», «Несовершенные», «Город, в котором меня нет», «Опережая будущее», «Всеведущий»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На сон грядущий — плохая идея: 22 крутых мини-сериала с высоким рейтингом, из-за которых вы точно не уснете На сон грядущий — плохая идея: 22 крутых мини-сериала с высоким рейтингом, из-за которых вы точно не уснете Читать дальше 14 ноября 2025
Без «Атаки титанов» или «Поднятия уровня в одиночку»: 5 самых пацанских аниме, которые бьют по нервам сильнее любого боевика Без «Атаки титанов» или «Поднятия уровня в одиночку»: 5 самых пацанских аниме, которые бьют по нервам сильнее любого боевика Читать дальше 18 ноября 2025
Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков Читать дальше 17 ноября 2025
9 сериалов, которые хотели переплюнуть «Игру престолов», но лишь один выдержал планку, заданную сериалом HBO: остальным Вестерос не покорился 9 сериалов, которые хотели переплюнуть «Игру престолов», но лишь один выдержал планку, заданную сериалом HBO: остальным Вестерос не покорился Читать дальше 15 ноября 2025
У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться Читать дальше 18 ноября 2025
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Читать дальше 18 ноября 2025
«Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком»: почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя» «Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком»: почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя» Читать дальше 18 ноября 2025
В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал Читать дальше 18 ноября 2025
Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения» Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения» Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше