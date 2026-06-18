Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны

В российских детективах давно появился отдельный поджанр: герой устает от большого города, оставляет службу и уезжает в глушь в надежде начать новую жизнь. Правда, спокойствие обычно длится недолго. Очень скоро на горизонте появляются браконьеры, бандиты, загадочные убийства и старые тайны.

Собрала три сериала, которые особенно удачно используют этот сюжетный ход.

Лесник

Если говорить о детективах про жизнь вдали от цивилизации, то «Лесник» давно стал классикой жанра. Главный герой Леонид Зубов — бывший спецназовец, который перебирается в таежную деревню Ольховка и устраивается лесником.

Однако вместо спокойной жизни ему приходится защищать местных жителей от преступников, бороться с браконьерами и расследовать самые разные происшествия. Сериал понравился зрителям благодаря удачному сочетанию детектива, приключений и деревенской атмосферы.

Главное достоинство «Лесника» — харизматичный герой, который никогда не проходит мимо чужой беды. Именно поэтому сериал остается популярным даже спустя годы после премьеры.

Пасечник

Глеб Збруев был следователем МУРа, но после тяжелого ранения решил оставить опасную работу и перебраться в деревню. Там он занимается пасекой и пытается жить спокойно.

Вот только деревенская жизнь оказывается не такой тихой, как кажется со стороны. Герой постоянно сталкивается с преступлениями и загадочными историями, которые требуют расследования.

«Пасечник» заметно отличается от многих криминальных проектов своей уютной атмосферой. Здесь хватает детективных интриг, но при этом сериал не превращается в бесконечную череду перестрелок и погонь. Именно за это его полюбили зрители.

Леший

Самая свежая история в этой подборке — сериал «Леший», премьера которого состоялась в 2026 году. После предательства близких оперативник Сергей Гранин уезжает в небольшую деревню и становится инспектором по охране леса.

На новом месте герой получает прозвище Леший, но от прошлого ему скрыться не удается. Вместо спокойной жизни его ждут новые расследования, опасные противники и непростые отношения с людьми, которые когда-то причинили ему боль.

Первые зрители уже отметили красивую природу, крепкую драматическую линию и четвероногого напарника Джагера, который быстро стал одним из самых ярких персонажей сериала.

Почему зрителям нравятся такие истории

У этих сериалов есть общий секрет успеха. Они совмещают привычный детектив с атмосферой места, где природа становится полноценным участником сюжета. Тайга, леса и маленькие деревни здесь не просто фон, а часть истории.

Именно поэтому «Лесник», «Пасечник» и «Леший» остаются хорошим выбором для тех, кто любит детективы не только с расследованиями, но и с особым настроением, которого так часто не хватает городским криминальным драмам.