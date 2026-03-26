Если «Ван Пис» смогли, то эти — точно по зубам: 3 культовых аниме, которые тоже заслуживают экранизации от Netflix

Если «Ван Пис» смогли, то эти — точно по зубам: 3 культовых аниме, которые тоже заслуживают экранизации от Netflix

26 марта 2026 09:25
Кадр из сериала «Ван Пис»

Эти истории тоже готовы к живому формату.

Успех «Ван Пис» от Netflix показал: экранизации аниме больше не выглядят рискованной авантюрой. Сериал доказал, что даже масштабные фантастические миры можно перенести в формат игрового кино — если сохранить дух оригинала и не экономить на производстве. После этого фанаты начали обсуждать, какие проекты заслуживают такой же адаптации. Вот три аниме, которые действительно могут повторить успех.

Наруто — идеальный формат для многосезонной истории

«Наруто» давно стал культовым аниме с огромной фан-базой. История про ниндзя, взросление, дружбу и сложные испытания идеально подходит для сериального формата.

У проекта огромный мир, множество персонажей и масштабные сражения — всё, что Netflix уже успешно реализовал в «Ван Пис». Именно поэтому фанаты уверены: многосезонная экранизация могла бы раскрыть историю гораздо лучше, чем полнометражный фильм.

Магическая битва — магия, хоррор и зрелищные битвы

«Магическая битва» называют одним из главных аниме современной эпохи. У него мощная визуальная составляющая, сложная магическая система и динамичные бои.

Если адаптация сохранит масштаб и атмосферу оригинала, сериал может стать настоящим хитом. Да, потребуется большой бюджет, но «Ван Пис» уже доказал — зрители готовы к таким проектам.

Атака титанов — мрачный мир, который легко перенести на экран

«Атака титанов» выглядит более реалистично по сравнению с другими аниме. Средневековая атмосфера, политические интриги и напряжённый сюжет делают его идеальным кандидатом для экранизации.

Кроме того, история уже завершена и состоит из четырёх сезонов — это значит, что сериал можно адаптировать без риска растянуть сюжет. Именно это может стать главным преимуществом проекта.

После успеха «Ван Пис» Netflix получил шанс изменить отношение к экранизациям аниме. И если студия решится на новые проекты, именно эти три истории выглядят наиболее перспективно.

Фото: Кадр из сериала «Ван Пис»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
