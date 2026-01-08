Если вам было мало «Очень странных дел», готовьтесь: новый сериал «Район» от Netflix про старость и мистику выйдет в 2026 году

Нравится, как создатели «Очень странных дел» умеют превращать обычную жизнь в тревожную тайну? Тогда в 2026 году у Netflix появится еще одна новинка, которая явно пойдет тем же путем.

Новый сериал «Район» уже называют одной из самых рискованных премьер года. Вместо подростков здесь в центре истории — пожилые люди, а вместо монстров из тьмы у героев крадут самое ценное, что у них есть, — время.

История, в которой страшно не чудовище, а возраст

Действие разворачивается в поселке для пенсионеров в пустыне Нью-Мексико. С виду это тихое место, где все течет медленно и спокойно. Но постепенно жители начинают замечать, что кто-то или что-то сокращает их дни. Чем дальше заходит процесс, тем быстрее они теряют силы, память и самих себя.

Герои вынуждены объединиться, чтобы понять, что происходит и как это остановить. По настроению это та же компания «маленьких людей», что и в «Очень странных делах», только теперь им не по двенадцать лет, а за семьдесят. И от этого история становится куда тревожнее и личнее.

Знакомые лица в необычных ролях

Главные роли исполняют Альфред Молина, Джина Дэвис, Элфри Вудард и Билл Пуллман. Их персонажи — не супергерои и не ученые, а обычные пожилые люди со своими страхами и слабостями. Именно это и делает их борьбу особенно убедительной. Смотреть, как они бросают вызов потусторонней силе, обещает быть одновременно жутко и трогательно.

Создатели сериала подчеркивают, что это будет не просто хоррор. В основе «Района» лежит тема страха перед исчезновением и одиночеством. И здесь монстры куда менее пугающие, чем мысль о том, что тебя просто забудут.

Кто стоит за проектом

Шоураннерами сериала стали Джеффри Аддисс и Уилл Мэтьюз, работавшие над «Темным кристаллом». Они отвечают за атмосферу и визуальный стиль, который обещают сделать мрачным и завораживающим. Продюсируют проект братья Дафферы, что уже само по себе задает уровень ожиданий.

Netflix планирует выпустить восемь серий в 2026 году. Судя по первым описаниям, «Район» может стать одной из самых необычных историй о старости, страхе и желании удержать жизнь. И если авторам удастся сохранить баланс между мистикой и человеческой драмой, сериал вполне способен повторить успех их прошлых работ.

