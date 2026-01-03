Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем

Актёр уверенно закрепился в жёстких детективах и драмах — его персонажи редко бывают «проходными».

В последние годы имя Максим Стоянов всё чаще всплывает в титрах известных сериалов, которые активно обсуждают зрители.

Он не играет «фоном» — его герои всегда оказываются в точке конфликта. Мы собрали пять проектов с самыми высокими зрительскими оценками на КП.

«Шифр 3» (2021)

Рейтинг Кинопоиска - 7.8

Исторический детектив о бывших сотрудницах спецотдела ГРУ, которые после войны продолжают помогать следствию в самых сложных делах.

Действие сезона частично переносится в Пятигорск, где расследование немецкого шифра выводит героинь на серию убийств.

Максим Стоянов играет лейтенанта МУРа Славу Агарина — оперативника, работающего «в поле». Его герой внедряется в преступную среду, участвует в засадах, передаёт информацию и регулярно рискует жизнью, оставаясь связующим звеном между женщинами-следователями и уголовным розыском.

«Чёрное солнце» (2022)

Рейтинг Кинопоиска — 7.7

Мрачный детектив о расследовании жестоких убийств в Выборге. Следователь Игорь Жук приезжает на новое место службы и сталкивается с делом, которое неожиданно связано с гибелью его жены.

Стоянов играет капитана полиции Евгения Чагина — опытного сыщика, который ведёт расследование «по-своему», часто идя наперекор начальству.

Его персонаж — человек системы, который всё равно выбирает справедливость, даже если за это приходится платить карьерой и безопасностью.

«The Тёлки» (2022)

Рейтинг Кинопоиска — 7.4

Драматический сериал о циничном московском пиарщике Андрее Миркине, чья карьера и личная жизнь рушатся после утечки компрометирующего видео.

Стоянов играет Губина — одного из людей из близкого окружения Миркина, связанного с бизнес-схемами, деньгами и переговорами «на грани закона».

Через его персонажа проходят важные финансовые линии сюжета, шантаж и попытки удержать контроль над ситуацией, когда всё начинает выходить из-под контроля.

«Самозванец» (2025)

Рейтинг Кинопоиска — 7.4

Криминальная драма о профессиональном угонщике Бурлаке, который после провального заказа и гибели напарника вынужден скрываться от преследователей. Он уезжает в глухую деревню к отцу погибшего друга и выдаёт себя за его сына.

Стоянов играет человека, который живёт чужой жизнью среди чужих людей, втягивается в противостояние с местными бандитами и девелоперами и постепенно оказывается втянут в борьбу за землю и семью, к которой не имеет прямого отношения.

«Ира» (2023)

Рейтинг Кинопоиска — 7.2

Комедийная драма о своенравной москвичке, которая ломает четвёртую стену и открыто обсуждает со зрителем свои страхи, отношения, деньги, одиночество и попытки разобраться в себе.

Максим Стоянов играет Вадима — врача-гинеколога, спокойного и рационального человека, который становится для Иры единственным взрослым ориентиром в её хаотичной жизни.

Его герой не участвует в авантюрах, но именно он первым предлагает героине перестать убегать от проблем и начать разбираться с последствиями своих решений.

Также прочитайте: Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода