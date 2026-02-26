Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если в битве столкнутся Т-800 и Хищник, кто победит? Ответ не такой однозначный, как кажется

Если в битве столкнутся Т-800 и Хищник, кто победит? Ответ не такой однозначный, как кажется

26 февраля 2026 16:11
Кадр из фильма «Терминатор»

Есть несколько факторов, которые мешают ответить односложно.

Фанаты спорят об этом десятилетиями: кто сильнее — Хищник (Яутжа) или Терминатор T‑800? Если убрать сюжетную броню и посмотреть на бой глазами физики, картина получается куда интереснее, чем кажется.

Голая механика: почему машина прочнее

Начнем с базы. Т-800 в «Терминаторе» — это металлический эндоскелет, по логике близкий к титановым сплавам с пределом прочности порядка сотен мегапаскалей. Он не чувствует боли, не устает и рассчитан на нагрузки, которые превратили бы живую кость в крошку.

Яутжа при всей своей мощи — организм биологический. Да, крупный, да, сильнее человека, но предел прочности тканей ограничен природой. В чистой рукопашной это почти всегда плохая новость.

Проще говоря: если дело дошло до захвата и ударов, киборг методично переломает оппонента.

Энергетика решает в длинной драке

Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Есть и второй фактор — выносливость. У Т-800 компактный ядерный источник и приводы, способные выдавать тонны усилия без падения мощности. Он может драться, пока не развалится.

Хищник же живет по законам биохимии: мышцы устают, энергия заканчивается, кислород нужен. В затяжном бою физика снова склоняется в сторону машины.

Но у Яутжа есть главный козырь. И вот тут начинается самое интересное.

Хищник (Яутжа) — это не только мышцы. Это плазменная пушка, маскировка и охотничья тактика. Плазменный выстрел температурой в десятки тысяч градусов теоретически способен перегреть металл Т-800 и повредить конструкцию.

Плюс — скорость реакции. Яутжа заметно ловчее и может избегать прямых столкновений, навязывая дистанционный бой.

Итог без киношных поблажек

Сухая физика дает довольно четкий расклад, передает дзен-канал «Инженерные знания». В ближнем бою фаворит — Терминатор T‑800: прочность, сила и бесконечная выносливость делают его настоящим танком.

Но на дистанции инициативу перехватывает Хищник (Яутжа). Если он действует как охотник — из засады, с маскировкой и точным плазменным ударом — шансы становятся как минимум равными.

Именно поэтому их гипотетическая встреча так будоражит фанатов: это не бой «кто сильнее», а столкновение инженерии и идеального хищника.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному «Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному Читать дальше 25 февраля 2026
Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Читать дальше 27 февраля 2026
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи Читать дальше 27 февраля 2026
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла Читать дальше 27 февраля 2026
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Читать дальше 26 февраля 2026
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино» Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино» Читать дальше 26 февраля 2026
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось «Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось Читать дальше 26 февраля 2026
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов Читать дальше 26 февраля 2026
Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше