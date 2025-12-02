Меню
Если уже залпом проглотили «Воскресший Эртугрул», включайте его прямое продолжение: в Турции это — настоящий хит

2 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Основание: Осман»

Легко составит конкуренцию «Великолепному веку».

Если после финала «Воскресшего Эртугрула» вы почувствовали лёгкую пустоту и захотели ещё пару десятков часов тюркской истории, борьбе за землю и честью — создатели предусмотрели это. Прямым продолжением легендарного проекта стал сериал «Основание: Осман», и именно он подхватывает знамя рода Кайы, перенося нас в эпоху, когда на руинах старых империй рождается новая сила.

Почему именно «Основание: Осман» — официальное продолжение

Сериал создан тем же продюсером, Мехметом Боздагом, и хронологически продолжает историю семьи Эртугрула. Только теперь центр сюжета — не мудрый воин-патриарх, а его младший сын Осман, человек, которому суждено стать основателем Османской империи.

О чём история

Действие начинается спустя годы после побед и потерь Эртугрула. В Сёгюте временно правит его брат Дюндар, но именно молодой Осман становится главным двигателем перемен. Он вмешивается в политические игры византийских текфуров, сталкивается с монгольскими командирами и сельджукскими сановниками, одновременно пытаясь удержать шаткий союз внутри собственного племени.

Вокруг Османа — знакомые по «Эртугрулу» лица: Бамсы, Абдуррахман, Сельджан-хатун. Появляются и новые союзники: воины Конур и Боран, братство Ахи во главе с шейхом Эдебали и его дочерью Балой-хатун. Это уже не просто борьба за выживание племени — это история человека, который шаг за шагом строит государство.

Почему стоит смотреть

«Основание: Осман» унаследовал пафос, интриги и дух эпоса «Эртугрула», но стал масштабнее и жёстче. Это по сути взросление всей вселенной — от легенды к государству, от семьи к нации.

Если скучаете по атмосфере «Воскресшего Эртугрула», уверяю: Осман продолжает её так, будто и не было паузы.

Ранее мы писали: Зря все хвалят «Великолепный век»: есть исторический сериал из Турции, который зрители ценят больше — и рейтинги это подтверждают.

Фото: Кадр из сериала «Основание: Осман»
Анастасия Луковникова
