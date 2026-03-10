Меню
Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха

10 марта 2026 16:40
Кадры из сериалов «ЦРУ», «Убийства на берегу», «Ар-Джей Декер»

Для тех, кто любит расследования и загадки.

Найти свежий детектив, который не развалится после первой серии, всегда сложнее, чем кажется. В 2026 году платформы снова сделали ставку на криминальные истории, но внимания заслуживают не все новинки.

В этой тройке — сериалы с разной интонацией: от шпионского триллера до камерного европейского расследования и частного сыска с личной драмой.

«ЦРУ»

Сюжет начинается с ограбления компании, связанной с секретными военными разработками. Следов взлома нет, сотрудники оказываются в больнице, а подозрение падает на человека, которого несколько лет назад вывезли из Венесуэлы и дали ему убежище в США.

Разбираться в деле берется оперативник ЦРУ Колин Гласс. Для работы ему нужен напарник из ФБР, и в дело вступает агент Билл Гудман. История быстро уходит от локального преступления к угрозе терактов. IMDb: 6,2.

«ЦРУ»

«Убийства на берегу»

Немецкий сериал переносит зрителя в маленький город на берегу Боденского озера с населением около 20 тысяч человек. Бывший комиссар Доратея Беттингер возвращается в полицию после пятнадцатилетнего перерыва.

Ее напарницей становится Кьяра Локателли, недавно переведенная в отдел. В первый же день им достается дело об убийстве директора клиники пластической хирургии. IMDb: 6,0 и 4 эпизода.

«Убийства на берегу»

«Ар-Джей Декер»

Во Флориде бывший криминальный репортер после полутора лет тюрьмы начинает работать частным детективом. Когда-то он избил угонщика, а тот оказался сыном сенатора, пишет автор Дзен-канала Kinocentr

Теперь Декер пытается собрать жизнь заново и параллельно разобраться в старом деле. Сериал основан на романе Карла Хайасена «Двойная наживка». В первом сезоне заявлено 9 серий, финал — 23 апреля.

«Ар-Джей Декер»

Если нужен заговор и динамика, стоит включать «ЦРУ». За атмосферой маленького города лучше идти к «Убийствам на берегу». «Ар-Джей Декер» подойдет тем, кто любит детективы с потрепанным героем и личным прошлым.

Фото: Кадры из сериалов «ЦРУ», «Убийства на берегу», «Ар-Джей Декер»
Екатерина Адамова
