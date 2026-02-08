Забудете про «Метод»: этот детектив с рейтингом 7,4 очень похож на сериал Быкова – только тут вместо Хабенского Чадов

Нередко зрителям надоедают детективы, где нет места любви. Если вы хотите великолепное комбо, то стоит обратить внимание на сериал «Стажер» (2020). В некоторых источниках он проходит под названием «Мавки». У проекта отличный рейтинг на «Кинопоиске» — 7.4.

Что ждать от сериала

В проекте можно увидеть противостояние мрачного и циничного детектива из небольшого городка и мажорки из Москвы. Героям предстоит провести немало расследований, а также окунуться в водоворот чувств. При этом Андрей не знает, что красавицу Киру привела в Мавки семейная тайна, разгадку которой она хочет получить. Много лет назад именно здесь погибла мать Киры. Ничего не напоминает? В общем, очень похоже на «Метод». Так что если вы уже посмотрели 3 сезон сериала с Константином Хабенским и не знаете, чем себя занять, это идеальный вариант на пару вечеров.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, роскошный дуэт. Я бы сказала даже трио. Роль угрюмого детектива играет Андрей Чадов, а роль Киры досталась Алине Ланиной. В отношения героев вмешивается и маленькая дочь Андрея Таня. Сериал отлично подходит для расслабленного вечера, не требуя сильного эмоционального напряжения, при этом оставаясь интересным.Серии наполнены легким юмором и бытовыми сценами, что разбавляет криминальную составляющую.

Есть и треугольник, ведь любви Андрея и Киры неожиданно решит помешать бывшая супруга детектива.