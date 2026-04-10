Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи

Если устали искать, что посмотреть: 4 свежих российских сериала, которые не подведут — вышли целиком в хорошем качестве

10 апреля 2026 20:33
Каждый найдет себе что-либо по душе.

Кажется, найти свежий российский сериал на вечер становится всё сложнее. Проекты выходят регулярно, но действительно цепляющих историй немного.

Эта четверка — как раз тот случай, когда можно включить первую серию и не пожалеть о потраченном времени. В подборке — разные жанры и форматы, от мистики до драмеди, поэтому шанс «попасть в настроение» выше обычного.

«Радар»

События разворачиваются в 1988 году рядом с секретным объектом системы ПРО. Трое подростков отправляются искать упавший объект, рассчитывая найти метеорит.

История быстро уходит в сторону мистики: исчезновение одного из друзей и странное поведение жителей создают ощущение угрозы. Сериал строится на атмосфере и постепенном нагнетании.

«Черная графиня»

Иммерсивные спектакли для богатой публики становятся основой сюжета. Постановка в старинном особняке выходит из-под контроля после гибели актёра. Дальше сериал работает как психологический триллер, где герои оказываются заперты внутри чужих сценариев.

«На льду»

Драма с детективной линией. Главная героиня — фигуристка, которая возвращается в родной город после трагедии. Расследование смерти партнёра переплетается с попыткой восстановить собственную жизнь. Проект делает ставку на эмоциональную составляющую.

«Встать на ноги»

Драмеди с Гошей Куценко. История бывшего заключённого, который узнаёт о дочери с инвалидностью. Сюжет строится на постепенном сближении героев и попытке наладить отношения. Баланс между драмой и иронией выдержан ровно.

Подборка показывает, что российские сериалы продолжают экспериментировать с жанрами и форматами. Здесь нет универсального хита для всех, но есть проекты, которые точно работают в своей нише.

Фото: Кадры из сериалов «Радар», «Черная графиня», «На льду», «Встать на ноги»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше