Если устали искать, что посмотреть: 4 свежих российских сериала, которые не подведут — вышли целиком в хорошем качестве

Кажется, найти свежий российский сериал на вечер становится всё сложнее. Проекты выходят регулярно, но действительно цепляющих историй немного.
Эта четверка — как раз тот случай, когда можно включить первую серию и не пожалеть о потраченном времени. В подборке — разные жанры и форматы, от мистики до драмеди, поэтому шанс «попасть в настроение» выше обычного.
«Радар»
События разворачиваются в 1988 году рядом с секретным объектом системы ПРО. Трое подростков отправляются искать упавший объект, рассчитывая найти метеорит.
История быстро уходит в сторону мистики: исчезновение одного из друзей и странное поведение жителей создают ощущение угрозы. Сериал строится на атмосфере и постепенном нагнетании.
«Черная графиня»
Иммерсивные спектакли для богатой публики становятся основой сюжета. Постановка в старинном особняке выходит из-под контроля после гибели актёра. Дальше сериал работает как психологический триллер, где герои оказываются заперты внутри чужих сценариев.
«На льду»
Драма с детективной линией. Главная героиня — фигуристка, которая возвращается в родной город после трагедии. Расследование смерти партнёра переплетается с попыткой восстановить собственную жизнь. Проект делает ставку на эмоциональную составляющую.
«Встать на ноги»
Драмеди с Гошей Куценко. История бывшего заключённого, который узнаёт о дочери с инвалидностью. Сюжет строится на постепенном сближении героев и попытке наладить отношения. Баланс между драмой и иронией выдержан ровно.
Подборка показывает, что российские сериалы продолжают экспериментировать с жанрами и форматами. Здесь нет универсального хита для всех, но есть проекты, которые точно работают в своей нише.