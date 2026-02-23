Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix

Если после просмотра «Уэнсдэй» вам захотелось еще больше саркастичных подростков, мрачных тайн и атмосферы готических замков — вы в правильном настроении. Городское фэнтези, оказывается, умеет быть гораздо более глубоким и пугающим, чем можно себе представить.

В этой подборке три сериала, где монстры маскируются под обычных прохожих, а магия никогда не обходится только одним лишь даром.

«Гримм»

В центре событий сериала обычный детектив из Портленда по имени Ник, чья жизнь переворачивается после страшного открытия. Он оказывается потомком легендарных охотников, способных видеть за личинами обычных людей мистических существ из сказок братьев Гримм — оборотней, ведьм, троллей и прочую нечисть.

Каждое новое преступление в городе может оказаться делом рук очередного монстра, притаившегося среди соседей и коллег. Главная фишка сериала в том, что он построен как классический полицейский процедурал, только вместо обычных убийц здесь расследуют фольклорные страшилки.

Если «Уэнсдэй» знакомит нас со школой для монстров, то «Гримм» показывает, что чудовища живут прямо среди нас, просто мы их не замечаем.

«Извне»

Представьте городок, из которого невозможно выбраться. Днем его обитатели пытаются хоть как-то наладить жалкое подобие жизни, а с наступлением темноты на улицы выходят существа в человеческом обличье, которые готовы убивать.

Жители ищут выход, пытаются понять правила этой дьявольской ловушки, но теряют друзей, родных и постепенно рассудок.

«Извне» — это чистый психологический хоррор без супергероев. Уникальность сериала в его давящей клаустрофобии и полном отсутствии простых ответов. Каждый новый сезон подбрасывает зрителям все больше символов, пугающих видений и жутких тайн, заставляя строить теории вместе с героями. Если в «Уэнсдэй» вас цепляла загадочность, этот сериал затянет с головой.

«Люцифер»

Главный герой этого сериала — сам Люцифер, которому надоело править преисподней. Он бросает ад, перебирается в солнечный Лос-Анджелес, открывает роскошный ночной клуб и неожиданно для себя начинает помогать местной полиции ловить преступников.

Параллельно дьявол пытается разобраться в собственных чувствах и разбирается с застарелыми семейными проблемами. Люцифер вышел на экране харизматичным, циничным, но при этом неожиданно уязвимым антигероем, от которого невозможно оторваться.

Главная фишка сериала в том, что это ироничное городское фэнтези, где библейские мотивы вплетены в современный нуар с элементами полицейской драмы, терапии, романтики и искрометного юмора. Для тех, кому в «Уэнсдэй» нравился сарказм, но хочется чуть больше взрослых и глубоких переживаний.