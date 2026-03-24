Если тоскуете по Фоме из «Невского»: в 2025 году не пропустила этот мини сериал — Паламарчук просто прекрасен

24 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Самозванка»

Актер снимается немало и роли всегда весьма разноплановые. 

Конечно, поклонники Дмитрия Паламарчука особенно ждут новый сезон сериала «Невский», однако если вы соскучились по игре актера, то стоит обратить внимание на мини-сериал «Самозванка».

О чем сериал

Ирина Арефьева несчастна в браке: её супруг, бывший оперативник, настоящий домашний тиран, который иногда поднимает руку на свою супругу. Не выдержав, Ира уходит из дома и прячется в родном городе у подруги Ларисы, сотрудницы загса. Во время рыбалки муж находит на дне реки сумку Олега Гроздева. Лариса задним числом оформляет брак Иры с Олегом. Но после смены фамилии у женщины начинаются неприятности с криминальным миром.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, ради прекрасного любовного дуэта Дмитрия Паламарчука и Антонины Дивиной. Актриса неоднократно признавалась, что ей нравится играть в мелодрамах, потому что истории в итоге дарят зрителям счастливый финал. Дмитрий Паламарчук перевоплотился в основного героя Олега Гроздева , как обычно, он весьма хорош. Зрители отмечают, что сериал особенно удивил закрученным сюжетом, который не свойственен мелодрамам:

«Не ожидала от мелодрамы такой лихо закрученный полудетективный сюжет! Сериал привлёк Паламарчуком и Дивиной и я не ошиблась. Класс! Получила огромное удовольствие от просмотра»

«На удивление смотрибельный мини-сериальчик от канала "Россия 1" , Дивина мне нравится как актриса, Паламарчук тоже на своём месте, его персонаж тут не герой-любовник, а бизнесмен, образ такой ему идёт».

Камилла Булгакова
