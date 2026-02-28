Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ

Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ

28 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Первый отдел»

Так или иначе, зрители проводят параллели.

Я часто вижу похожую реакцию у зрителей: пересматриваешь «Следствие ведут знатоки», а потом включаешь любой современный детектив — и первое чувство… мягко говоря, разочарование.

И это абсолютно понятная эмоция. «Знатоки» — это штучная работа. Там каждая серия действительно ощущается как отдельный фильм: плотный сценарий, сильная актёрская школа, внимание к деталям. Даже эпизодические роли играли артисты уровня, который сегодня редко встретишь в потоковых процедуралах.

На таком контрасте любой новый проект рискует проиграть уже на старте.

Почему Первый отдел поначалу «не заходит»

С «Первым отделом» у многих происходит типичная история. После советской классики он кажется проще, резче, местами грубее по подаче. И да — ритм у современного ТВ совсем другой: быстрее монтаж, прямолинейнее конфликты, меньше той самой театральной выверенности.

Но вот что интересно: очень многие зрители потом всё-таки втягиваются. Потому что у «Первого отдела» другая задача — не быть музейным экспонатом, а работать как динамичный современный детектив.

Нас «приучили к шлаку» — или просто изменился язык сериалов?

Фраза жёсткая, но в ней есть доля зрительской боли. Просто важно понимать: изменилось не только качество, но и сам язык телевидения.

Советские проекты снимались штучно, с длинным производственным циклом и другой актёрской школой. Современные сериалы — это поток, конкуренция платформ и совсем иной темп потребления. Отсюда и ощущение разрыва.

Почему всё равно стоит возвращаться к советской классике

И вот тут мысль, с которой сложно спорить: пересматривать советские фильмы действительно полезно. Не из ностальгии, а чтобы держать внутреннюю «планку качества».

Такие проекты напоминают, как может работать драматургия, пауза, актёрская интонация.

Но и современные сериалы иногда умеют приятно удивлять — просто к ним нужно заходить с другими ожиданиями.

Так что идеальная формула, как по мне, простая: классику — для вкуса, новинки — для драйва. И тогда разочарований становится заметно меньше.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» «Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» Читать дальше 28 февраля 2026
19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры) 19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры) Читать дальше 28 февраля 2026
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» «Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности Читать дальше 27 февраля 2026
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России «Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России Читать дальше 26 февраля 2026
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать Читать дальше 26 февраля 2026
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100 «Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100 Читать дальше 26 февраля 2026
В «Бандитском Петербурге» снимались настоящие криминальные авторитеты: заметили «серого кардинала» Северной столице и не только? В «Бандитском Петербурге» снимались настоящие криминальные авторитеты: заметили «серого кардинала» Северной столице и не только? Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше