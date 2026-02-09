Меню
Если соскучились по интригам гарема: эти 3 сериала не хуже «Великолепного века» — пересматривать будете снова и снова

9 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки», «Султан моего сердца», «Великолепный век. Империя Кесем»

Сулейман и Хюррем — не единственная история любви.

Если вам понравился сериал «Великолепный век» и хочется похожих историй, эта подборка для вас. Здесь собраны сериалы о гаремах и дворцовой жизни, где переплетаются любовь, власть и интриги. Эти проекты привлекают не только пышными костюмами и декорациями, но и яркими персонажами с непростыми судьбами. В каждом проекте по‑своему раскрывается тема гарема — от романов до жесткой борьбы за влияние. Читайте дальше, чтобы найти сериал, который увлечет вас так же, как «Великолепный век».

«Пробуждение: Великие Сельджуки» (2020-2022), Рейтинг «Кинопоиска» — 8.4

Картина о становлении Сельджукского государства. Наряду с политикой и войнами в ней развtрнута тема любви и гарема. Особенно запоминается сложная любовная линия между Сенджером и Турной. Особенно сериал понравится поклонникам проекта «Великолепный век. Империя Кесем», ведь роль Сенджера исполнил Экин Коч, сыгравший султана Ахмеда.

«Пробуждение: Великие Сельджуки»

«Султан моего сердца» (2018). Рейтинг «Кинопоиска» — 8.1

Совместный российско‑турецкий проект, в котором много российских звезд, в том числе Александра Никифорова. В основе — романтическая история султана Махмуда II и русской учительницы Анны. Сериал ценен и атмосферой, и актерской игрой. Сериал воспринимается как красивая сказка, позволяющая отвлечься от повседневных забот.

«Султан моего сердца»

«Великолепный век. Империя Кесем» (2015), Рейтинг «Кинопоиска» — 7.9

Это продолжение знаменитого сериала «Великолепный век». В центре сюжета — правнук султана Сулеймана, султан Ахмед. Проект привлекает не только историческими деталями, но и трогательной линией любви между султаном и Кесем. Не обойтись здесь и без дворцовых интриг. В центре сюжета история Кесем, которая много лет негласно правила Османской империей.

«Великолепный век. Империя Кесем»
Фото: Кадр из сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки», «Султан моего сердца», «Великолепный век. Империя Кесем»
Камилла Булгакова
