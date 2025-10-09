Нравится «Трасса»? Тогда новый детектив с Михалковой о пропаже девочки и матери с амнезией вас тоже зацепит

Начались съёмки восьмисерийной детективной драмы «Пустая комната» для Okko. В центре истории — Полина, которую играет Светлана Иванова.

Её героиня страдает антероградной амнезией и каждый день заново узнаёт, что её дочь Тая пропала без вести.

Несмотря на болезнь, Полина не сдается и ведёт собственное расследование, записывая каждое открытие в дневник. Постепенно она начинает понимать, что исчезновение девочки — не случайность, и близкие от неё что-то скрывают.

Атмосфера в духе «Трассы»

По настроению и психологической глубине «Пустая комната» может напомнить сериал «Трасса», где Михалкова также сталкивалась с человеческими тайнами.

Здесь снова сложные семейные отношения, травмы, память, превращённая в поле боя. Анна Михалкова исполняет одну из ключевых ролей, но подробности о её героине пока не раскрываются. Известно лишь, что в истории её персонаж тесно связан с расследованием исчезновения девочки.

Любовь сильнее забвения

Режиссёр Василиса Кузьмина описывает проект как историю о силе любви, способной преодолеть даже потерю памяти.

По её словам, «самая тёмная ночь всегда наступает перед рассветом», а герои сериала проходят через боль, чтобы обрести себя заново.

В актёрском составе — Светлана Иванова, Анна Михалкова, Елизавета Базыкина, Риналь Мухаметов, Пётр Фёдоров и Леонид Бичевин.

Премьера запланирована на 2026 год.

