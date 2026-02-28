Меню
Киноафиша Статьи Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7

28 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Аутсайдер»

Почему бы и не включить, пока ждете финальные серии киноленты с Брагиным.

Если после «Первого отдела» хочется чего-то в том же ключе, но без бесконечных семейных драм, есть вариант. Детектив «Аутсайдер» от НТВ уже полностью доступен, и это редкий случай, когда спин-офф по настроению оказывается не слабее оригинала.

В главной роли Сергей Жарков, тот самый Шибанов, только теперь без отвлечений на бытовые скандалы. Его герой — подполковник Ян Озерский.

После ложного обвинения в убийстве его отправляют руководить архивом старых, «мертвых» дел. Формально — ссылка. По факту — шанс доказать, что профессионализм не зависит от кабинета. Озерский берется за «глухари», которые годами пылились на полках, и методично их распутывает.

Сериал снят в Санкт-Петербурге, и город здесь не фон, а часть атмосферы. Без лишнего глянца, без надуманных перестрелок. Каждое дело — будь то убийство на охоте, история с загадочной иконой или взрыв со старыми счетами — разбирается через детали, экспертизы и работу с материалами. Это классический детектив, где важен анализ, а не эффект.

В кадре также Евгений Сидихин в роли генерала Хлопина, Юрий Батурин, Антон Багмет, Николай Шрайбер и Наталья Свешникова. Команда «архива» получилась живой и разной по характеру.

На «Кинопоиске» у проекта 7,7 балла — достойный результат для телевизионного детектива. Если нравился Шибанов, «Аутсайдер» точно стоит вечера.

Фото: Кадр из сериала «Аутсайдер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
