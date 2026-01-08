Меню
Киноафиша Статьи Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас

Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас

8 января 2026 19:35
Кадры из фильмов «В тени Луны», «Веспер», «После Янга»

Не всё великое кино гремит в трендах и вы в этом убедитесь.

Иногда лучшие фантастические фильмы проходят незаметно — без громких премьер, миллиардных сборов и трейлеров, которые крутят по кругу. Они просто появляются на стримингах и ждут своего зрителя.

Это не блокбастеры с супергероями, а тихие, умные истории, которые говорят о будущем языком человека. Если вы скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот семь фильмов, которые стоит открыть прямо сейчас.

Охота длиною в 20 лет: «В тени Луны» (2019)

Полицейский по имени Локк расследует странные убийства, где жертвы буквально плавятся изнутри. Чем дальше он заходит, тем яснее — это не просто преступление, а петля времени, где прошлое и будущее сливаются в одно.

Фильм ловко соединяет неонуар и фантастику, а вместо привычных клише говорит о цене одержимости и неумолимости судьбы.

Паранормальное в объективе и голове: «Что-то в грязи» (2022)

Двое приятелей замечают в своей квартире странное явление и решают снять о нём документалку. С каждым днём они всё сильнее теряют связь с реальностью.

Бенсон и Мурхед снова создают умное инди-кино о том, как вера и паранойя могут перепутать полюса. Без бюджета, но с идеей, которая не отпускает.

«Код 8» (2019)

Когда суперсила — это проклятие: «Код 8» (2019)

Здесь нет героев, спасающих мир. Люди с особыми способностями живут на обочине, прячутся от власти и пытаются выжить в мире, где «нормальные» им не доверяют.

Социальный подтекст и грубый реализм делают «Код 8» одной из самых честных фантастических драм десятилетия.

Призрачные солдаты войны: «Спектральный анализ» (2016)

Американский спецназ сталкивается с невидимым врагом — существами, которых невозможно увидеть или убить.

То, что кажется простым боевиком, оборачивается хмурой военной притчей о страхе, который нельзя измерить приборами. Мрачное, плотное и без фальши кино, которому хватило одной идеи, чтобы держать в напряжении.

Девочка-биохакер в мире руин: «Веспер» (2022)

Мир после генной катастрофы. Девочка по имени Веспер выживает за стенами элитных цитаделей, ухаживает за парализованным отцом и создаёт жизнь из остатков мира.

Эстетика без графики и поэтичный визуал зпревращают «Веспер» в настоящее произведение искусства.

Когда твой лучший друг — робот: «После Янга» (2021)

После поломки домашнего андроида семья начинает осознавать, как сильно он стал частью их жизни. Колин Фаррелл играет проникновенно, почти без слов, а фильм напоминает медитацию о памяти и любви.

Это не драма о роботах — это история о нас самих.

«Дитя робота» (2019)

Идеальная мать или идеальный манипулятор: «Дитя робота» (2019)

Андроид Мать растит девочку в изолированном бункере после гибели человечества. Всё кажется идеальным, пока из внешнего мира не приходит другая женщина.

Минималистичный, почти театральный триллер превращается в спор о доверии, контроле и человеческой природе.

Название

Год

Где смотреть

О чём

1

В тени Луны

2019

Netflix

Нуар с петлёй времени

2

Что-то в грязи

2022

Apple TV / Hulu

Паранормальное и паранойя

3

Код 8

2019

Netflix

Мир без героев

4

Спектральный анализ

2016

Netflix

Призраки и война

5

Веспер

2022

Okko / Kion

Биопанк и надежда

6

После Янга

2021

Amediateka

Память и человечность

7

Дитя робота

2019

Netflix

Искусственный разум и материнство

По материалам дзен-канала ShadowTavern

Фото: Кадры из фильмов «В тени Луны» (2019), «Веспер» (2022), «После Янга» (2021), «Дитя робота» (2019), «Код 8» (2019)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
