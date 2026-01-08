Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас

Иногда лучшие фантастические фильмы проходят незаметно — без громких премьер, миллиардных сборов и трейлеров, которые крутят по кругу. Они просто появляются на стримингах и ждут своего зрителя.
Это не блокбастеры с супергероями, а тихие, умные истории, которые говорят о будущем языком человека. Если вы скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот семь фильмов, которые стоит открыть прямо сейчас.
Охота длиною в 20 лет: «В тени Луны» (2019)
Полицейский по имени Локк расследует странные убийства, где жертвы буквально плавятся изнутри. Чем дальше он заходит, тем яснее — это не просто преступление, а петля времени, где прошлое и будущее сливаются в одно.
Фильм ловко соединяет неонуар и фантастику, а вместо привычных клише говорит о цене одержимости и неумолимости судьбы.
Паранормальное в объективе и голове: «Что-то в грязи» (2022)
Двое приятелей замечают в своей квартире странное явление и решают снять о нём документалку. С каждым днём они всё сильнее теряют связь с реальностью.
Бенсон и Мурхед снова создают умное инди-кино о том, как вера и паранойя могут перепутать полюса. Без бюджета, но с идеей, которая не отпускает.
Когда суперсила — это проклятие: «Код 8» (2019)
Здесь нет героев, спасающих мир. Люди с особыми способностями живут на обочине, прячутся от власти и пытаются выжить в мире, где «нормальные» им не доверяют.
Социальный подтекст и грубый реализм делают «Код 8» одной из самых честных фантастических драм десятилетия.
Призрачные солдаты войны: «Спектральный анализ» (2016)
Американский спецназ сталкивается с невидимым врагом — существами, которых невозможно увидеть или убить.
То, что кажется простым боевиком, оборачивается хмурой военной притчей о страхе, который нельзя измерить приборами. Мрачное, плотное и без фальши кино, которому хватило одной идеи, чтобы держать в напряжении.
Девочка-биохакер в мире руин: «Веспер» (2022)
Мир после генной катастрофы. Девочка по имени Веспер выживает за стенами элитных цитаделей, ухаживает за парализованным отцом и создаёт жизнь из остатков мира.
Эстетика без графики и поэтичный визуал зпревращают «Веспер» в настоящее произведение искусства.
Когда твой лучший друг — робот: «После Янга» (2021)
После поломки домашнего андроида семья начинает осознавать, как сильно он стал частью их жизни. Колин Фаррелл играет проникновенно, почти без слов, а фильм напоминает медитацию о памяти и любви.
Это не драма о роботах — это история о нас самих.
Идеальная мать или идеальный манипулятор: «Дитя робота» (2019)
Андроид Мать растит девочку в изолированном бункере после гибели человечества. Всё кажется идеальным, пока из внешнего мира не приходит другая женщина.
Минималистичный, почти театральный триллер превращается в спор о доверии, контроле и человеческой природе.
|
№
|
Название
|
Год
|
Где смотреть
|
О чём
|
1
|
В тени Луны
|
2019
|
Netflix
|
Нуар с петлёй времени
|
2
|
Что-то в грязи
|
2022
|
Apple TV / Hulu
|
Паранормальное и паранойя
|
3
|
Код 8
|
2019
|
Netflix
|
Мир без героев
|
4
|
Спектральный анализ
|
2016
|
Netflix
|
Призраки и война
|
5
|
Веспер
|
2022
|
Okko / Kion
|
Биопанк и надежда
|
6
|
После Янга
|
2021
|
Amediateka
|
Память и человечность
|
7
|
Дитя робота
|
2019
|
Netflix
|
Искусственный разум и материнство
