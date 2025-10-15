Меню
Если скучаете по «Клону»: вот фильм, где Лукас тоже страдает от любви — и не абы с кем, а с Пенелопой Крус

15 октября 2025 07:29
Кадр из фильма "Женщина сверху"

В голливудской мелодраме «Женщина сверху» бразильская страсть встретилась с испанским шармом.

Когда поклонники «Клона» вспоминают Лукаса, они обычно представляют восточные пейзажи, медленные танцы и вечные мучения из-за любви.

Но за год до успеха сериала у актёра Мурило Бенисио уже была роль, где он переживал всё то же самое — только на фоне океана и под песни босса-новы. Фильм назывался «Женщина сверху» (Woman on Top), и его партнёршей была сама Пенелопа Крус.

История о кулинарии, любви и ревности

Сюжет прост, как рецепт из старой кулинарной книги. Повара Изабеллу (Пенелопа Крус) и Тониньо (Мурило Бенисио) связывает страсть, музыка и кухня.

Но однажды Изабелла застает любимого за изменой и решает уехать из Бразилии в Сан-Франциско — искать себя и готовить для других.

Там её талант быстро замечают, и из разбитого сердца рождается телешоу. А Тониньо остаётся в порту, поёт босса-нову и умоляет богиню Йеманжу вернуть возлюбленную.

Бразильский акцент Голливуда

Для Пенелопы Крус это была одна из первых голливудских ролей, где она выглядела не как сдержанная европейка, а как воплощение южного темперамента.

Камера буквально влюблена в неё — красные платья, смех, музыка, аромат блюд, который будто чувствуется через экран.

А Мурило Бенисио здесь — тот самый Лукас, только на год моложе. Тот же взгляд, то же страдание, та же безнадёжная любовь, из которой рождается красота.

Немного магии и моря

В фильме звучит имя Йеманжи — покровительницы моря и любви, которой бразильцы приносят дары в белых одеждах.

Именно ей герои обращают свои просьбы, и этот мотив придаёт картине почти мистическую атмосферу. Она становится не просто мелодрамой, а чем-то вроде притчи о женщине, которая уходит, чтобы стать собой.

«Женщина сверху»

«Женщина сверху» — фильм лёгкий, как тёплый морской ветер. Он не претендует на глубину, но даёт то, чего порой не хватает в кино: чувственность, иронию и немного волшебства.

Для поклонников «Клона» это возможность увидеть Лукаса в другой жизни — всё такой же влюблённый, только теперь рядом с Пенелопой Крус.

Кадр из фильма "Женщина сверху"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
