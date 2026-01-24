Если скрестить Турцию и Disney+, получится быстро и с огоньком: нашла 3 сериала, которые длятся не больше 10 серий

Если вы думали, что турецкие сериалы — это только бесконечные страдания под дождём и взгляды «я всё понял, но молчу», Disney+ готов поспорить. Да, история платформы в Турции вышла странной и даже печальной: громкие контракты, куча обещаний — и резкая пауза. Но несколько проектов она всё-таки успела подарить зрителям. И вот три сериала, которые реально стоят вашего вечера.

«Помни о любви» (2025)

Это тот случай, когда красивый каст работает как магнит: Ханде Эрчел и Барыш Ардуч играют бывших, которые расстались накануне свадьбы. Проходит полгода — и вдруг загадочное сообщение: они наследники дома в Каппадокии. Только есть нюанс: чтобы получить его, нужно убедить адвоката, что чувства между ними настоящие.

«Актриса» (2023)

Пынар Дениз в сериале «Актриса» в режиме «никто не ожидал»: её героиня Ясемин — звезда, которая сияет на мероприятиях, а потом превращается в хладнокровного мстителя. Она убивает мужчин, причинявших боль женщинам и детям, и делает это так, что почти хочется оправдать. Почти. Всё летит к чертям, когда за дело берётся детектив и начинает приближаться слишком близко.

«Квест» (2023)

Если вам нравится, когда сюжет выглядит как спокойный детектив, а потом резко превращается в психологическую ловушку, «Квест» — это ваш вариант. Нисан ищет пропавшую подругу и выходит на след псевдорелигиозной общины. Чтобы докопаться до правды, она делает самое страшное: вступает туда сама. А дальше начинается самое скользкое — знакомство с лидером секты Туфаном, к которому у героини появляются чувства.

