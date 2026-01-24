Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если скрестить Турцию и Disney+, получится быстро и с огоньком: нашла 3 сериала, которые длятся не больше 10 серий

Если скрестить Турцию и Disney+, получится быстро и с огоньком: нашла 3 сериала, которые длятся не больше 10 серий

24 января 2026 20:33
Кадр из сериала «Актриса»

Не потратите на просмотр половину жизни.

Если вы думали, что турецкие сериалы — это только бесконечные страдания под дождём и взгляды «я всё понял, но молчу», Disney+ готов поспорить. Да, история платформы в Турции вышла странной и даже печальной: громкие контракты, куча обещаний — и резкая пауза. Но несколько проектов она всё-таки успела подарить зрителям. И вот три сериала, которые реально стоят вашего вечера.

«Помни о любви» (2025)

Это тот случай, когда красивый каст работает как магнит: Ханде Эрчел и Барыш Ардуч играют бывших, которые расстались накануне свадьбы. Проходит полгода — и вдруг загадочное сообщение: они наследники дома в Каппадокии. Только есть нюанс: чтобы получить его, нужно убедить адвоката, что чувства между ними настоящие.

«Актриса» (2023)

Пынар Дениз в сериале «Актриса» в режиме «никто не ожидал»: её героиня Ясемин — звезда, которая сияет на мероприятиях, а потом превращается в хладнокровного мстителя. Она убивает мужчин, причинявших боль женщинам и детям, и делает это так, что почти хочется оправдать. Почти. Всё летит к чертям, когда за дело берётся детектив и начинает приближаться слишком близко.

«Квест» (2023)

Если вам нравится, когда сюжет выглядит как спокойный детектив, а потом резко превращается в психологическую ловушку, «Квест» — это ваш вариант. Нисан ищет пропавшую подругу и выходит на след псевдорелигиозной общины. Чтобы докопаться до правды, она делает самое страшное: вступает туда сама. А дальше начинается самое скользкое — знакомство с лидером секты Туфаном, к которому у героини появляются чувства.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Актриса»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанаты «Клюквенного щербета» в отчаянии: «Не буду смотреть сериал без Фатиха» Фанаты «Клюквенного щербета» в отчаянии: «Не буду смотреть сериал без Фатиха» Читать дальше 24 января 2026
Знакомьтесь, самая известная турецкая писательница: что известно о новом сериале с красавчиком Альпом Наврузом Знакомьтесь, самая известная турецкая писательница: что известно о новом сериале с красавчиком Альпом Наврузом Читать дальше 24 января 2026
Не тянут кота за хвост: сколько серий у «Мехмеда: Султана Завоевателей» и что ждет в финале 3 сезона (а он уже 27 января) Не тянут кота за хвост: сколько серий у «Мехмеда: Султана Завоевателей» и что ждет в финале 3 сезона (а он уже 27 января) Читать дальше 23 января 2026
Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна Читать дальше 23 января 2026
Пока в России все смотрят «Клюквенный щербет», турки предпочитают другой сериал: сюжет реально огонь – надо бы оценить Пока в России все смотрят «Клюквенный щербет», турки предпочитают другой сериал: сюжет реально огонь – надо бы оценить Читать дальше 23 января 2026
Волк в овечьей шкуре: зрители выбрали самого неприятного персонажа «Клюквенного щербета» — она переплюнет Ишил Волк в овечьей шкуре: зрители выбрали самого неприятного персонажа «Клюквенного щербета» — она переплюнет Ишил Читать дальше 21 января 2026
Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю Читать дальше 20 января 2026
У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой) У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой) Читать дальше 20 января 2026
Алев должна была остаться в «Клюквенном щербете» до финала: почему так жестоко «убили» героиню Алев должна была остаться в «Клюквенном щербете» до финала: почему так жестоко «убили» героиню Читать дальше 20 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше