Если сам Стивен Кинг назвал хоррор «глубоко тревожным зрелищем», его невозможно пропустить: страшный не из-за монстров

14 сентября 2025 13:46
Кадр из фильма «Бабадук»

Смотреть тяжело, но обязательно нужно.

Когда сам Стивен Кинг пишет в твиттере, что фильм «Бабадук» — это «глубоко тревожное зрелище, которое не столько смотришь, сколько переживаешь», к такому отзыву невозможно отнестись равнодушно.

Король ужасов редко публично выделяет чужие хорроры, а здесь его слова превратили небольшой австралийский фильм в мировое явление.

Маленький фильм с большим эффектом

В 2014 году на фестивале «Сандэнс» показали «Бабадука» — скромный хоррор, снятый на частично краудфандинговые деньги. Картина собрала всего 10 миллионов долларов, но быстро обрела культовый статус.

Атмосфера тёмного дома, пугающий силуэт в цилиндре и ощущение, что монстр скрывается не под кроватью, а внутри самих героев, сделали фильм особенным.

Сюжет и его глубина

Главная героиня Амелия пытается справиться с горем после смерти мужа и воспитывает маленького сына Сэмюэля. Когда в их жизни появляется зловещая книга о мистере Бабадуке, дом наполняется странными событиями.

Но фильм страшит не только самим монстром: он о том, как непрожитая боль и материнское выгорание могут превратиться в чудовище. Именно это и делает историю по-настоящему жуткой.

За кулисами

Режиссёр Дженнифер Кент отказалась от компьютерной графики и сделала ставку на практические эффекты и игру теней. Чтобы создать нужное настроение, съёмочная группа даже построила дом с нуля: серые стены и полумрак стали отражением состояния героини.

Особое внимание уделили маленькому актёру Ноа Уайзману: его ограждали от самых тяжёлых сцен, чтобы сохранить атмосферу доверия на площадке.

Наследие фильма

«Бабадук» повлиял на жанр ужасов больше, чем многие блокбастеры. Он доказал: не нужен огромный бюджет, чтобы вызвать мурашки у зрителей.

Картина стала мемом, обрела новую аудиторию на стримингах и вошла в киноканон как история о том, что самые страшные монстры — это человеческое горе и одиночество.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из фильма «Бабадук»
Анастасия Луковникова
