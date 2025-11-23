Меню
Если пяти сезонов «Очень странных дел» будет мало, переходите на классику: вот 3 книги Стивена Кинга с атмосферой точь-в-точь

23 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Ведь творчество короля ужасов сильно повлияло на сюжет сериала.

Если вам кажется, что «Очень странные дела» уже напитали вас всей возможной ностальгией по 80-м, Стивен Кинг щедро докручивает этот эффект. Многие мотивы сериала выросли именно из его прозы — дружба, подростковая боль, сверхъестественные угрозы, которые вдруг становятся слишком личными. И есть три книги, которые будто написаны для тех, кто так и не смог вырваться из Хокинса.

«Тело»: путешествие, которое делает детей взрослыми

Кинг редко бывает таким тихим, честным и без прикрас, как в этой повести. Четыре мальчика идут искать труп — но находят, конечно же, себя. Их страхи, стыд, семейные раны, то неловкое чувство, что детство вот-вот выскользнет из рук.

Если в «Очень странных делах» вас цепляют сцены, где дети становятся семьёй назло всему миру, «Тело» — прямой эмоциональный источник. Это тот редкий случай, когда хоррор почти не нужен, чтобы держать читателя за горло.

«Кэрри»: что было бы, если бы Одиннадцать пошла по тёмной дороге

Кинга часто вспоминают в контексте сериала, но именно «Кэрри» — та книга, которая показывает альтернативную реальность для Eleven. Когда одиночество превращается в ярость, а взросление — в чистую боль.

Кэрри, как и Одиннадцать, растёт без любви, боится собственной силы, ищет хоть какое-то место в мире. Только вот поддержки у неё не нашлось — и город получил расплату. Читая роман, легко представить, насколько тонкой была грань и у героини «Очень странных дел».

«Талисман»: приключение, которое могло бы стать пятым сезоном

Это тот самый роман, который братья Дафферы мечтают экранизировать уже годы — и несложно понять почему. Подросток Джек ищет спасение для своей матери и попадает в другой мир — красивый, опасный, зеркальный.

Параллельные территории, чудовища, альтернативные версии знакомых людей — это Кинг в своём лучшем приключенческом режиме. Достаточно лишь пары глав, чтобы вспомнить: сериал многим обязан именно этому типу фантазии — большой, эмоциональной, на грани ужаса и сказки.

Если «Очень странные дела» — это ваше безопасное место, то эти три книги Кинга не просто продлят эффект. Они объяснят, почему сериал вообще работает.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
