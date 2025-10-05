Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если после хита HBO «Задание» вас до сих пор не отпустило, включайте эти 3 сериала: криминальные драмы ничуть не хуже

Если после хита HBO «Задание» вас до сих пор не отпустило, включайте эти 3 сериала: криминальные драмы ничуть не хуже

5 октября 2025 12:48
Кадр из сериала «Сыны анархии»

Сюжет такой же закрученный и напряженный.

Когда финальные титры «Задания» от HBO погасли, в воздухе осталась та самая тяжёлая тишина, от которой не отмахнуться. История агента ФБР, потерявшего всё и вступившего в бой с бандой байкеров, лишь раззадорила интерес к мрачным, умным и глубоко человечным криминальным сериалам.

Если вы тоже ищете продолжение этого драйва — вот три проекта, которые держат в том же тонусе.

«Сыны анархии» (2008)

Культовый сериал Курта Саттера о байкерской банде, где кровь и бензин смешаны с чувством долга и семейными узами. Вице-президент клуба Джакс Теллер пытается удержать клан от самоуничтожения, но каждое его решение ведёт всё ближе к краю.

Это не просто боевик — это греческая трагедия на фоне рёва моторов. За семь сезонов «Сыны анархии» показали, как преступный мир способен быть куда человечнее, чем тот, что живёт по закону.

«Нарко» (2015)

Кадр из сериала «Нарко»

Netflix поднял планку жанра, превратив хронику Пабло Эскобара в мощный политический триллер. Педро Паскаль и Вагнер Моура играют в кошки-мышки на улицах Медельина, где грань между охотником и жертвой стирается с каждым эпизодом.

«Нарко» — это история не про наркотики, а про систему, где все замешаны: от полицейских до президентов. Сериал, после которого хочется перевести дух — и сразу включить следующий сезон.

«Озарк» (2017)

Джейсон Бейтман и Лора Линни играют супружескую пару, втянутую в отмывание денег мексиканского картеля. Они переезжают в американскую глубинку, где вместо спасения находят новый круг ада.

«Озарк» — это «Во все тяжкие» в декорациях умирающего городка, где каждый житель либо соучастник, либо следующий труп. Сериал ловко сочетает семейную драму, экономический триллер и безупречную режиссуру — смотреть страшно и невозможно оторваться.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Сыны анархии»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT Читать дальше 6 октября 2025
Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете» Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете» Читать дальше 6 октября 2025
Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Читать дальше 6 октября 2025
В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце Читать дальше 5 октября 2025
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом Читать дальше 5 октября 2025
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала Читать дальше 5 октября 2025
Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь» Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь» Читать дальше 5 октября 2025
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Читать дальше 5 октября 2025
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика» Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика» Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше