Если после хита HBO «Задание» вас до сих пор не отпустило, включайте эти 3 сериала: криминальные драмы ничуть не хуже

Когда финальные титры «Задания» от HBO погасли, в воздухе осталась та самая тяжёлая тишина, от которой не отмахнуться. История агента ФБР, потерявшего всё и вступившего в бой с бандой байкеров, лишь раззадорила интерес к мрачным, умным и глубоко человечным криминальным сериалам.

Если вы тоже ищете продолжение этого драйва — вот три проекта, которые держат в том же тонусе.

«Сыны анархии» (2008)

Культовый сериал Курта Саттера о байкерской банде, где кровь и бензин смешаны с чувством долга и семейными узами. Вице-президент клуба Джакс Теллер пытается удержать клан от самоуничтожения, но каждое его решение ведёт всё ближе к краю.

Это не просто боевик — это греческая трагедия на фоне рёва моторов. За семь сезонов «Сыны анархии» показали, как преступный мир способен быть куда человечнее, чем тот, что живёт по закону.

«Нарко» (2015)

Netflix поднял планку жанра, превратив хронику Пабло Эскобара в мощный политический триллер. Педро Паскаль и Вагнер Моура играют в кошки-мышки на улицах Медельина, где грань между охотником и жертвой стирается с каждым эпизодом.

«Нарко» — это история не про наркотики, а про систему, где все замешаны: от полицейских до президентов. Сериал, после которого хочется перевести дух — и сразу включить следующий сезон.

«Озарк» (2017)

Джейсон Бейтман и Лора Линни играют супружескую пару, втянутую в отмывание денег мексиканского картеля. Они переезжают в американскую глубинку, где вместо спасения находят новый круг ада.

«Озарк» — это «Во все тяжкие» в декорациях умирающего городка, где каждый житель либо соучастник, либо следующий труп. Сериал ловко сочетает семейную драму, экономический триллер и безупречную режиссуру — смотреть страшно и невозможно оторваться.

