Если понравилось «Молчание ягнят», этот сериал из 10 серий нельзя пропускать: держит в напряжении до самого финала

О нем редко вспоминают в подборках лучших триллеров, и зря.

«Молчание ягнят» уже больше 30 лет остается эталоном психологического триллера. После него вышли десятки похожих проектов, но лишь немногим удалось передать ту же напряженную атмосферу и превратить разговоры двух людей в настоящий поединок умов. Один из таких сериалов — «Пациент», который незаслуженно прошел мимо многих зрителей.

Психотерапевт становится пленником серийного убийцы

Главный герой — психотерапевт Алан Штраус, роль которого исполнил Стив Карелл. После смерти жены он возвращается к работе и начинает принимать нового пациента по имени Сэм.

Вскоре выясняется, что Сэм — серийный убийца. Более того, он похищает своего врача и запирает его в подвале, требуя невозможного: избавить его от желания убивать. Если терапия не поможет, следующей жертвой станет сам доктор.

Главное здесь — не убийства, а психологическая дуэль

Именно этим «Пациент» больше всего напоминает «Молчание ягнят». Сериал практически не делает ставку на кровавые сцены. Вместо этого зритель вместе с главным героем пытается понять, что происходит в голове человека, который совершает чудовищные преступления.

Алану приходится одновременно искать способ выбраться из плена и продолжать сеансы терапии, прекрасно понимая, что любая ошибка может стоить ему жизни.

Ради этого сериала стоит увидеть Стива Карелла совсем другим

Многие привыкли воспринимать Стива Карелла как комедийного актера, но в «Пациенте» он раскрывается совершенно с другой стороны. Не менее сильную работу показывает и Донал Глисон, сыгравший Сэма. За эту роль актер даже был номинирован на премию «Золотой глобус».

Именно дуэт Карелла и Глисона делает сериал таким захватывающим. А десять эпизодов позволяют гораздо глубже раскрыть психологию героев, чем это возможно в рамках обычного полнометражного фильма.