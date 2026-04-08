Если понравилась «Горничная» — вот похожие фильмы: 3 триллера с такой же напряженной атмосферой

Иногда самые опасные истории начинаются с идеального дома, красивого брака и тихой жизни. Но стоит одной детали выйти из-под контроля — и мир рушится, превращаясь в психологическую игру без правил. Если после «Горничной» хочется еще больше тревоги и неожиданных поворотов, вот три фильма, которые держат в напряжении до самого финала.

«Исчезнувшая» (2014)

История начинается с исчезновения жены в день годовщины свадьбы, но очень быстро превращается в опасную игру. Подозрения падают на мужа, а СМИ превращают личную трагедию в публичный скандал. Чем дальше развивается сюжет, тем сильнее зритель понимает — никто здесь не тот, кем кажется.

Фильм Дэвида Финчера идеально передает атмосферу холодной интриги, как и «Горничная». Здесь тоже роскошный дом скрывает мрачные тайны, а герои ведут психологическую войну до самого финала.

«Прежде, чем я усну» (2014)

Каждое утро героиня Николь Кидман просыпается и не помнит свою жизнь. Муж рассказывает ей, кто она, где живет и что произошло, но постепенно женщина начинает сомневаться в его словах. Чем больше воспоминаний возвращается, тем тревожнее становится происходящее.

Этот фильм держится на атмосфере недоверия и скрытых секретов. Как и в «Горничной», зритель вместе с героиней пытается понять, где правда, а где тщательно выстроенная ложь.

«Простая просьба» (2018)

История начинается с обычной дружбы двух женщин, но вскоре превращается в опасную игру с тайнами и манипуляциями. Когда одна из героинь исчезает, другая начинает расследование и открывает неожиданные факты. Каждая новая сцена переворачивает представление о происходящем.

Фильм сочетает гламурную атмосферу, черный юмор и напряженный сюжет. И если в «Горничной» напряжение строится на тайнах особняка, то здесь — на загадочной дружбе, которая оказывается куда опаснее.