Если понравилась «Горничная» — вот похожие фильмы: 3 триллера с такой же напряженной атмосферой

8 апреля 2026 21:31
Кадры из фильмов «Исчезнувшая», «Прежде, чем я усну», «Простая просьба»

При просмотре придется поломать голову.

Иногда самые опасные истории начинаются с идеального дома, красивого брака и тихой жизни. Но стоит одной детали выйти из-под контроля — и мир рушится, превращаясь в психологическую игру без правил. Если после «Горничной» хочется еще больше тревоги и неожиданных поворотов, вот три фильма, которые держат в напряжении до самого финала.

«Исчезнувшая» (2014)

История начинается с исчезновения жены в день годовщины свадьбы, но очень быстро превращается в опасную игру. Подозрения падают на мужа, а СМИ превращают личную трагедию в публичный скандал. Чем дальше развивается сюжет, тем сильнее зритель понимает — никто здесь не тот, кем кажется.

Фильм Дэвида Финчера идеально передает атмосферу холодной интриги, как и «Горничная». Здесь тоже роскошный дом скрывает мрачные тайны, а герои ведут психологическую войну до самого финала.

«Прежде, чем я усну» (2014)

Каждое утро героиня Николь Кидман просыпается и не помнит свою жизнь. Муж рассказывает ей, кто она, где живет и что произошло, но постепенно женщина начинает сомневаться в его словах. Чем больше воспоминаний возвращается, тем тревожнее становится происходящее.

Этот фильм держится на атмосфере недоверия и скрытых секретов. Как и в «Горничной», зритель вместе с героиней пытается понять, где правда, а где тщательно выстроенная ложь.

«Простая просьба» (2018)

История начинается с обычной дружбы двух женщин, но вскоре превращается в опасную игру с тайнами и манипуляциями. Когда одна из героинь исчезает, другая начинает расследование и открывает неожиданные факты. Каждая новая сцена переворачивает представление о происходящем.

Фильм сочетает гламурную атмосферу, черный юмор и напряженный сюжет. И если в «Горничной» напряжение строится на тайнах особняка, то здесь — на загадочной дружбе, которая оказывается куда опаснее.

Фото: Кадры из фильмов «Исчезнувшая», «Прежде, чем я усну», «Простая просьба»
Анастасия Луковникова
«Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом «Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом Читать дальше 9 апреля 2026
На этой неделе в онлайн-кинотеатре ИВИ запоем смотрят именно эти 3 проекта: на третьем месте — новинка со Стэйтемом На этой неделе в онлайн-кинотеатре ИВИ запоем смотрят именно эти 3 проекта: на третьем месте — новинка со Стэйтемом Читать дальше 8 апреля 2026
Эти 3 научно-фантастических фильма куда лучше, чем «Дюна»: хоть и вышли на несколько десятилетий раньше Эти 3 научно-фантастических фильма куда лучше, чем «Дюна»: хоть и вышли на несколько десятилетий раньше Читать дальше 8 апреля 2026
Фанаты яростно спорят и сейчас: даже Толкин не понимал до конца, про какие «Две крепости» идет речь Фанаты яростно спорят и сейчас: даже Толкин не понимал до конца, про какие «Две крепости» идет речь Читать дальше 8 апреля 2026
Дум — вовсе не злодей, мультивселенную уничтожает Стив Роджерс: в Сеть слили сюжет «Судного дня» — разбираемся Дум — вовсе не злодей, мультивселенную уничтожает Стив Роджерс: в Сеть слили сюжет «Судного дня» — разбираемся Читать дальше 8 апреля 2026
В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее Читать дальше 8 апреля 2026
«Последствия» с Киану Ривзом и еще 2 чёрных комедии 2026 года: для любителей «острого» юмора «Последствия» с Киану Ривзом и еще 2 чёрных комедии 2026 года: для любителей «острого» юмора Читать дальше 7 апреля 2026
Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Читать дальше 7 апреля 2026
Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Читать дальше 7 апреля 2026
