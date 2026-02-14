Меню
Если пересматривать «Игру престолов» в 2026, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и этот эпизод не в 7 сезоне

14 февраля 2026 11:50
Кадр из сериала «Игра престолов»

Жаль, что сценаристы будто халатно отнеслись к своей работе.

«Игра престолов» когда-то была редким случаем сериала-события: её обсуждали на работе, дома и в новостях, а новые серии ждали как премьеру фильма.

Сегодня о финале чаще вспоминают с иронией, чем с восторгом. Но если пересматривать внимательно, видно: проблемы начались не в восьмом сезоне. Сериал стал терять опору в тот момент, когда закончился книжный материал Джорджа Мартина.

«Милосердие Матери», 2015 (5 сезон, 10 серия)

Финал 5 сезона — последняя точка, где сериал уверенно держится за «Песнь Льда и Пламени». Предательство Джона Сноу, судьба Станниса, жёсткие моральные выборы — всё ещё по-мартиновски горько и неоднозначно.

После этой серии у шоу остались лишь авторские наброски. Сюжет стал двигаться быстрее, но глубины становилось меньше, а драму всё чаще заменял эффект.

6 сезон — пик и поворот

Именно 6 сезон многие называют лучшим: «Дверь» с историей Ходора, «Битва бастардов», взрыв септы Бейлора. Зрелище на высоте, рейтинги рекордные. Но внутри уже заметен сдвиг: характеры упрощаются, мотивации проговариваются вслух, а путь Арьи и Дейенерис всё чаще строится вокруг вау-моментов.

Кадр из сериала «Игра престолов»

7 сезон — упрощение игры

Сезон из 7 серий ощущается как ускоренный пересказ. Герои перемещаются по Вестеросу со скоростью самолёта, политические интриги уступают битвам с CGI. Поход «за стену» за мертвецом выглядит не как стратегия, а как способ получить дракона-зомби. Сама «игра престолов» почти исчезает.

Когда фундамент кончился

8 сезон лишь зафиксировал кризис: визуально дорого, эмоционально спорно. Поворот Дейенерис шокировал не трагизмом, а поспешностью. При пересмотре становится ясно: обвал случился не внезапно. Просто без книжного фундамента история стала держаться на зрелищности. А зрелище, как известно, не всегда равно смыслу.

Кадр из сериала «Игра престолов»
