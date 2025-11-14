Если пересматривать финал «Наруто» спустя годы, он кажется еще хуже, чем раньше: переписали все правила аниме

Даже преданные фанаты не поняли, что это было.

Когда-то «Наруто» был историей про упорство, дружбу и веру в себя. Но к финалу «Ураганных хроник» всё, за что зрители любили этот мир, будто выдуло из сюжета сквозняком. Вместо мощного завершения сэнсэй Кисимото подарил поклонникам хаос из космических богинь, нелепых твистов и «счастливых» пар без химии.

Богиня из ниоткуда

Появление Кагуи Оцуцуки стало тем самым моментом, когда история окончательно сошла с ума. Весь сериал шёл к Мадаре — харизматичному, умному, страшному антагонисту. Он был идеальной точкой для финала, но сценаристы вдруг решили: а что, если добавить богиню чакры из другой галактики?

Кагуя возникла без подготовки и убила всё напряжение, к которому шли десятки серий. Вместо философского противостояния добра и зла зрителям подсунули инопланетное вторжение с нуля мотивации. Мадару, одного из лучших злодеев жанра, просто списали — и фанаты этого не простили.

Забвение второстепенных

К концу «Наруто» из любимых героев остались одни тени. Рок Ли, когда-то символ труда и силы духа, растворился в массовке. Неджи — погиб ради галочки. Сакура, которой сулили путь сильной женщины, снова оказалась «девочкой, которая любит плохого парня». Саске то угрожает ей смертью, то получает её руку и сердце — финал, от которого не тепло, а неловко.

Даже роман Наруто и Хинаты, которого ждали с начала сериала, выглядит как спешно приписанная сцена для галочки. Без настоящей любви, без живой химии, просто «чтобы было».

Из аутсайдера в избранного

Но хуже всего оказалось то, что разрушили саму идею Наруто. Герой, который должен был доказать, что можно стать сильным без привилегий, вдруг объявляется потомком богов и «дитём пророчества». В одно мгновение его путь теряет смысл: всё, чего он добился, оказывается заранее предопределено.

История про волю, труд и надежду превращается в фэнтези про кровь и судьбу. И если раньше Наруто вдохновлял — теперь он лишь напоминает, что даже самые честные истории могут сдаться под весом собственного мифа.

Концовка «Наруто» могла стать эпосом о взрослении, прощении и вере в человека. Вместо этого мы получили запутанную мифологию, потерянных героев и финал, где нет победителей. И, пожалуй, это самое обидное поражение из всех.

