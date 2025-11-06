Меню
Если пересматривать «Друзей» сейчас, Рейчел уже не кажется обаятельной простушкой: настоящая стерва и эгоистка

6 ноября 2025 13:17
Кадр из сериала «Друзья»

А в 90-е годы на это никто не обращал внимание.

Зрители привыкли видеть в Рэйчел из «Друзей» обаятельную, слегка растерянную героиню, которая сбежала со свадьбы и случайно нашла настоящую жизнь в нью-йоркской кофейне. Но если убрать ностальгию и пересмотреть сериал без розовых очков, становится очевидно: у Рэйчел было куда больше недостатков, чем казалось в 90-х.

От избалованной девчонки до эгоистичной подруги

В первом сезоне Рэйчел — типичная богатая невеста, впервые оказавшаяся без папиной кредитки. И да, её путь от бариста до сотрудницы «Ральф Лорен» заслуживает уважения. Но на этом взросление заканчивается.

Почти весь сериал Рэйчел остаётся эгоцентричной и поверхностной: она вмешивается в чужие отношения, рушит свадьбу Росса, крадёт внимание Моники в важные для той моменты — от помолвки до беременности. Даже их знаменитая дружба держится скорее на терпении Моники, чем на взаимности.

Любовь, построенная на ревности

История «Рэйчел и Росс» — квинтэссенция токсичных отношений. Они ревнуют, лгут и постоянно проверяют границы. Росс — собственник, но Рэйчел не лучше: помните, как она добилась его расставания с Джули или вмешалась в роман с Эмили? И даже спустя годы их связь строится не на доверии, а на старых обидах и привычке.

Её спасло одно — развитие

И всё же у Рэйчел есть то, чего не было у Росса: рост. Она взрослеет, становится самостоятельной, наконец-то работает ради себя, а не ради статуса. И пусть финальное решение — отказаться от Парижа ради Росса — снова делает её жертвой любви, зрители видят: она уже не та избалованная девушка из первой серии.

Рэйчел — не чудовище, но и не идеал. Она — отражение тех, кто учится на своих ошибках слишком поздно. Возможно, именно поэтому мы до сих пор ей верим.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Друзья»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
