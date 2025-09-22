Меню
Киноафиша Статьи Если осенняя хандра наступает, включайте эти 3 фильма: идеальны для дождливых и промозглых вечеров

Если осенняя хандра наступает, включайте эти 3 фильма: идеальны для дождливых и промозглых вечеров

22 сентября 2025 11:50
Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»

Помогут создать ту самую атмосферу.

В дождливые вечера хочется укутаться в плед, налить себе чаю и включить кино, которое подарит уют и улыбку. Неважно, это комедия, фантастика или добрая драма — главное, что после просмотра на душе теплее. Вот три фильма, которые точно справятся с осенней хандрой.

«Приключения Паддингтона»

Медвежонок из Перу в красной шляпе и с бездонным чемоданом давно стал символом доброты. В Лондоне его ждут погони, кражи, чай с неожиданными добавками и люди, которые не сразу готовы принять чужака.

Но Паддингтон никогда не теряет веры в добро и находит семью там, где сначала встречает недоверие. Этот фильм — как кружка горячего какао: согревает и напоминает, что мир всё-таки неплох.

«Бобро поржаловать!»

История почтальона Филиппа — это отличный пример того, что наши страхи чаще всего надуманы. Его сослали работать «на край света» — в суровый северный Берг.

Южный парень готовился к холоду, грубости и тоске. Но нашёл уют, щедрость и смех. Французская комедия полна лёгкости и искренности, а местный юмор заразителен.

«Шоу Трумана»

Даже в философской драме о человеке, чья жизнь оказалась огромной декорацией, есть невероятное чувство освобождения. Труман решает выйти за рамки навязанного сценария и выбрать собственный путь.

Фильм «Шоу Трумана» учит не бояться перемен и доверять своим желаниям. А это именно то, что нужно осенью, когда кажется, что дни становятся одинаковыми.

Эти истории разные по жанру, но все они возвращают надежду и помогают улыбнуться даже в самый пасмурный день.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
