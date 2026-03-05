Меню
Киноафиша Статьи Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом

5 марта 2026 16:11
Кадр из сериала «Метод»

Что посмотреть, если уже пересмотрели «Метод» много раз? 

Детективные сериалы в России пользуются особой популярностью, в особенности, когда в них ведут расследования необычными способами как в сериале «Метод». Что же тогда посмотреть, если этот сериал вы уже смотрели много раз. Мы предлагаем три российских детектива.

«Как приручить лису»

Детективная драма рассказывает о зоопсихологе Александре Миронове, который, изучая повадки лис, спасает необычную «девочку-маугли» по имени Дина. Оказавшись в числе подозреваемых в убийстве её подруги, он пытается пробиться к замкнутой девушке, чтобы помочь раскрыть цепь похищений, за которой, по версии следствия, стоит её отец-маньяк.

Конечно, Миронов далеко не детектив. Однако его метод расследования весьма интересен. Он прекрасно понимает, что личность маньяка можно узнать через прошлое, которое связано с работой и его отца.

«Что и требовалось доказать»

Российский детективный сериал сосредоточен на нетипичной паре: суровый следователь Ширяев и эксцентричный профессор математики Штоппель. Ученый применяет формулы, теорию вероятностей и поиск закономерностей, чтобы помогать петербургской полиции распутывать сложные преступления там, где классические приемы не дают результата.

«Анна-детективъ»

В центре сюжета девушка Анна, обладающая мистическими способностями. Она видит духов, которые помогают расследовать дела местной полиции. События разворачиваются а 1888 году в вымышленном городке Затонск.

Фото: Кадры из сериалов «Метод», «Как приручить лису», «Что и требовалось доказать», «Анна-детективъ»
Камилла Булгакова
