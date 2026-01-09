Меню
Если нужен мощный сериал «на вечер» — то только этот: всего 6 эпизод, но вы еще долго будете вспоминать их

9 января 2026 07:29
«В полете»

История матери, которая шаг за шагом переходит грани закона и своих возможностей.

Британский мини-сериал «В полёте» (In Flight) — всего шесть эпизодов, но плотность событий здесь выше, чем в большинстве подобных проектов на десять.

Режиссёр Крис Боф делает ставку не на масштаб, а на психологическое напряжение: когда у героини нет выбора, а каждый следующий шаг только глубже втягивает её в опасную игру.

Как всё начинается

Джо Конран, бортпроводница и мать-одиночка, узнаёт, что её сына подозревают в убийстве и помещают в болгарскую тюрьму. Формально дело ещё не закрыто, но надежд почти нет. Женщина пытается достучаться до адвокатов, но вскоре понимает: официально помочь ему невозможно.

«В полете»

Сделка, на которую она не хотела соглашаться

На её пороге появляется человек, связанный с криминалом. Он говорит спокойно, без угроз, но смысл ясен — если Джо будет перевозить наркотики через международные рейсы, сыну дадут шанс.

Формат сериала убирает все лишние линии — остаётся только мать, преступники и путь, который она сама вынуждена проложить.

Джо не просто борется за сына, она начинает меняться. Опасная часть новой жизни сначала пугает, потом — втягивает. Это и делает сериал живым: героиня не картонная, её решения не идеализированы.

Актёры, которые держат историю

Кэтерин Келли и Стюарт Мартин играют без лишней театральности. Диалоги ровные, реакции точные. За этим интересно наблюдать, потому что они строят характеры не словами, а взглядами и микропаузами.

Для какого настроения

Тут нет масштабных сцен или юмора. Это сериал на вечер, когда хочется прямой человеческой истории с ощущением реальности. Шесть серий — и вы получаете цельное, аккуратно собранное высказывание о страхе, выборе и цене, которую платит родитель.

Фото: Кадры из сериала «В полете»
Анна Адамайтес
