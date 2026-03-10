Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix

Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix

10 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «Детектив Холе»

Все 9 эпизодов будут доступны в один день.

Март продолжает подкидывать интересные новинки для любителей мрачных детективов. Если вам нравятся истории о сложных следователях вроде Брагина из «Первого отдела», Семёнова из «Невского» или героя Ивана Янковского в «Фишере», стоит обратить внимание на новый сериал «Детектив Холе». Премьера проекта на Netflix запланирована на 26 марта 2026 года.

Скандинавский детектив с тяжёлым характером

Главный герой — инспектор полиции Осло Харри Холе. Это один из самых известных персонажей скандинавской криминальной литературы, созданный писателем Ю Несбё.

Первый сезон сериала основан на его романе «Пентаграмма», который входит в популярную серию книг о Холе. Эти романы проданы десятками миллионов экземпляров по всему миру.

По сюжету в Осло появляется новый серийный убийца. Расследование поручают Харри Холе — талантливому, но сложному детективу, который привык идти до конца. Параллельно развивается его давний конфликт с коллегой Томом Волером, коррумпированным полицейским из того же управления. В какой-то момент обе линии сходятся, и у Холе появляется шанс решить две проблемы сразу.

Кто играет в сериале

Главную роль исполнил Тобиас Зантельман, известный по сериалам «Последнее королевство» и «Выход есть». Его противника Тома Волера сыграл Юэль Киннаман, знакомый зрителям по проектам «Убийство» и «Видоизменённый углерод». Роль Ракель Фуке, любимой женщины Холе, исполнила норвежская актриса Пиа Тьельта.

Первый сезон включает 9 эпизодов. Съёмки проходили в Осло, а режиссёром проекта стал Эйстейн Карлсен. Создатели рассчитывают, что сериал сможет вернуть интерес зрителей к историям о Харри Холе и станет более удачной адаптацией книг Ю Несбё, чем фильм «Снеговик» 2017 года.

Фото: Кадр из сериала «Детектив Холе»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мориарти — лучший друг Холмса? Почему в сериале 2026 года «Молодой Шерлок» Гай Ричи решил всё перевернуть с ног на голову Мориарти — лучший друг Холмса? Почему в сериале 2026 года «Молодой Шерлок» Гай Ричи решил всё перевернуть с ног на голову Читать дальше 9 марта 2026
Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети Читать дальше 11 марта 2026
Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха Читать дальше 10 марта 2026
Если «Невский» и «Первый отдел» уже пересмотрены до дыр: 3 крутых корейских детектива, которые затягивают с первой секунды Если «Невский» и «Первый отдел» уже пересмотрены до дыр: 3 крутых корейских детектива, которые затягивают с первой секунды Читать дальше 10 марта 2026
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании Читать дальше 9 марта 2026
«Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас «Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас Читать дальше 9 марта 2026
Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Читать дальше 9 марта 2026
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей» От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей» Читать дальше 7 марта 2026
Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком Читать дальше 7 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше