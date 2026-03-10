Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix

Все 9 эпизодов будут доступны в один день.

Март продолжает подкидывать интересные новинки для любителей мрачных детективов. Если вам нравятся истории о сложных следователях вроде Брагина из «Первого отдела», Семёнова из «Невского» или героя Ивана Янковского в «Фишере», стоит обратить внимание на новый сериал «Детектив Холе». Премьера проекта на Netflix запланирована на 26 марта 2026 года.

Скандинавский детектив с тяжёлым характером

Главный герой — инспектор полиции Осло Харри Холе. Это один из самых известных персонажей скандинавской криминальной литературы, созданный писателем Ю Несбё.

Первый сезон сериала основан на его романе «Пентаграмма», который входит в популярную серию книг о Холе. Эти романы проданы десятками миллионов экземпляров по всему миру.

По сюжету в Осло появляется новый серийный убийца. Расследование поручают Харри Холе — талантливому, но сложному детективу, который привык идти до конца. Параллельно развивается его давний конфликт с коллегой Томом Волером, коррумпированным полицейским из того же управления. В какой-то момент обе линии сходятся, и у Холе появляется шанс решить две проблемы сразу.

Кто играет в сериале

Главную роль исполнил Тобиас Зантельман, известный по сериалам «Последнее королевство» и «Выход есть». Его противника Тома Волера сыграл Юэль Киннаман, знакомый зрителям по проектам «Убийство» и «Видоизменённый углерод». Роль Ракель Фуке, любимой женщины Холе, исполнила норвежская актриса Пиа Тьельта.

Первый сезон включает 9 эпизодов. Съёмки проходили в Осло, а режиссёром проекта стал Эйстейн Карлсен. Создатели рассчитывают, что сериал сможет вернуть интерес зрителей к историям о Харри Холе и станет более удачной адаптацией книг Ю Несбё, чем фильм «Снеговик» 2017 года.