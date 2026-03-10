Если «Невский» и «Первый отдел» уже пересмотрены до дыр: 3 крутых корейских детектива, которые затягивают с первой секунды

В Азии умеют создавать интригу и держать в напряжении до самого финала. В этом они мастера.

Российские зрители привыкли считать, что лучший телевизионный детектив — это «Невский» или «Первый отдел». Эти сериалы действительно собирают огромную аудиторию, однако на них свет клином не сошелся.

Южная Корея уже давно снимает криминальные истории, которые умеют держать напряжение до последней минуты. И иногда такие проекты оказываются куда мрачнее и неожиданнее привычных полицейских драм.

«Мышь», 2021

Корейский триллер «Мышь» вышел в 2021 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых проектов. История начинается с серии жестоких убийств. Страну терроризирует маньяк по прозвищу «Охотник за головами».

Паника достигает такого уровня, что власти обсуждают радикальный закон. Речь идет о генетическом тестировании эмбрионов, которое якобы с вероятностью 99% может выявить ген психопатии. Спустя 10 лет после этих событий несколько героев оказываются втянуты в новую цепочку преступлений. Постепенно становится ясно, что их судьбы связаны куда сильнее, чем кажется.

«Сигнал», 2016

Детектив «Сигнал» вышел в 2016 году и до сих пор считается одной из лучших корейских дорам в жанре расследований. В центре сюжета — полицейский, который находит загадочную рацию.

Через нее он может общаться с детективом из прошлого. Вместе они пытаются раскрыть старые преступления, включая дело серийного убийцы из Хвасона. История сочетает криминальный детектив и элементы фантастики.

«Образцовый детектив», 2020–2022

Сериал «Образцовый детектив» выходил с 2020 по 2022 год. События происходят в городе Инчхон. Два полицейских расследуют сложные преступления, но используют совершенно разные методы.

Опытный детектив Кан доверяет связям и интуиции. Его молодой напарник О полагается только на улики и криминалистику. Именно столкновение этих подходов и помогает героям раскрывать самые запутанные дела.

Корейские детективы давно доказали одну простую вещь. Напряженный сюжет и неожиданные повороты можно снять не только в привычных полицейских сериалах. Иногда самые сильные истории приходят совсем из другой страны.