Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал

Три свежие премьеры для вечера без долгих поисков.

Если не хочется пересматривать старое и тратить час на выбор, вот три новые российские сериала, которые уже вышли и успели привлечь внимание зрителей. Разные жанры — от лёгкой комедии до криминальной драмы.

«Госзащита»

Комедия «Госзащита» от ТНТ с криминальным уклоном. Бизнесмен Роман Соколов попадает под следствие за мошенничество и, чтобы смягчить наказание, сдаёт партнёра. В итоге он оказывается в программе защиты свидетелей и вместе с дочерью переезжает в Благовещенск под новыми именами.

Теперь за ним присматривают двое сотрудников ведомства: майор Светлана Николаевна играет роль супруги, а капитан Григорий Дудиков сопровождает дочь в школе. Проблема в том, что бывший подельник не намерен прощать предательство.

«Лепила»

Криминальная драма НТВ о талантливом хирурге Сергее Рашидове, которого подставляют коллеги. Наркотики, найденные в больнице, оформлены на его подпись, и следствие не стремится разбираться.

Сбежав из заключения, он начинает новую жизнь под именем дворника Джуры. Всё меняется, когда герой спасает раненого бандита и оказывается втянут в криминальные разборки. Сериал держится на напряжении и моральном выборе: скрываться дальше или попытаться восстановить справедливость.

«Не в своей тарелке»

Самый лёгкий вариант в подборке — фантастическая комедия от СТС. Тракторист Игорь встречает трёх инопланетян, чей корабль потерпел крушение. В обмен на помощь в поисках шаттла они обещают вылечить его бабушку.

Пришельцы принимают человеческий облик и быстро вливаются в деревенскую жизнь, но участковый Сергей Петрович начинает подозревать неладное. Это история с юмором и доброй интонацией — подойдёт для просмотра всей семьёй.

Если хочется новинок без долгого ожидания релизов, эти три проекта уже доступны и предлагают совершенно разное настроение.