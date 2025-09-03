Если надоело пересматривать культовые хиты, ловите подборку из 6 свежих исторических сериалов: есть и шедевр от HBO

Просто они еще не так известны, как «Тюдоры» или «Великолепный век».

В последние годы жанр исторической драмы расцветает: стриминги всё чаще вкладываются в масштабные проекты с костюмами, декорациями и сложными сюжетами. Мы выбрали для вас шесть самых новых и ярких сериалов, которые легко погрузят в прошлое и подарят эмоции.

«Весь невидимый нам свет» (2023)

Netflix экранизировал бестселлер Энтони Дорра и позвал в кадр Хью Лори и Марка Руффало. История о слепой девушке и немецком подростке во времена Второй мировой трогает до слёз. Да, сериал не смог повторить глубину романа, но Ария Миа Лоберти в роли Мари-Лор получилась невероятно светлой и убедительной.

«Моя леди Джейн» (2024)

Prime Video попробовал смешать историческую драму с фэнтези — и сделал это с юмором. Леди Джейн Грей вынуждена выйти замуж, но её жених оказывается совсем не тем, кем кажется. Сериал удивляет лёгкостью и свежим взглядом на жанр, хотя платформа закрыла его слишком рано.

«Позолоченный век» (2022)

HBO умеет снимать костюмные драмы, и «Позолоченный век» — яркий тому пример. Нью-Йорк XIX века, интриги, амбиции и блеск аристократии. Здесь поражают не только костюмы, но и тщательно прописанные персонажи, которые живут своей жизнью, а не просто «иллюстрируют эпоху».

«Великая» (2020)

Эль Фаннинг и Николас Холт в сатирической версии российской истории. Молодая Екатерина борется за свои идеалы при дворе чудаковатого Петра. «Великая» не претендует на учебник истории, но с лёгкостью сочетает пафос и чёрный юмор. Фаннинг очаровательна, а Холт с удовольствием играет роль царя-ребёнка.

«Бриджертоны» (2020)

Пожалуй, самая яркая поп-культурная сенсация Netflix. В центре — романтика и драмы богатых семей XIX века. «Бриджертоны» не копаются в деталях эпохи, зато предлагают праздник костюмов, музыки и любовных интриг. Это шоу — сладкий десерт для глаз и ушей.

«Подземная железная дорога» (2021)

Prime Video экранизировал роман Колсона Уайтхеда и сделал это бережно. История беглых рабов в США XIX века получилась тяжёлой, но невероятно честной. Сериал отмечен наградами, и это заслуженно: он пробирает до костей и заставляет задуматься.

Эти сериалы разные по стилю — от лёгкой романтики до мрачной драмы, — но у всех одно общее: они умеют оживлять прошлое так, что от экрана не оторваться.

