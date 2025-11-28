Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты

Когда привычные криминальные схемы и семейные драмы начинают сливаться в один фон, хочется увидеть нечто неординарное.

В российском сериальном потоке по-прежнему много узнаваемых формул, но время от времени появляются проекты, которые действительно смотрятся иначе.

Мы собрали пять свежих сериалов, которые выбиваются из привычного ряда — по теме, интонации или подаче — и потому запоминаются.

«Константинополь» (2025)

История разворачивается в 1920 году. Белогвардейский офицер Сергей Нератов оказывается в Константинополе вместе с волной русской эмиграции.

Город, где смешались разорение, интриги и криминал, становится для него точкой нового отсчета. Рейтинг на Кинопоиске – 8,1.

Сериал берет не только эпохой, но и ощущением потерянной родины, которое читается в каждом эпизоде.

«Обнальщик» (2024)

Айтишник Леша оказывается втянут в криминальный бизнес из-за долгов отца. Вместо карьеры за границей – опасные схемы и постоянный риск. Рейтинг Кинопоиска – 7,5.

Сериал интересен тем, как соединяет цифровой мир и суровые реалии криминального Дальнего Востока.

«Кулинарный техникум» (2025)

Известный шеф-повар возвращается в небольшой город и неожиданно узнает о существовании сына. Чтобы наладить контакт, он становится преподавателем в кулинарном техникуме. Рейтинг – 7,9.

Сериал делает ставку на иронию, семейные конфликты и атмосферу кухни.

«Близкое счастье» (2025)

История успешного бизнесмена в Турции, который после личной трагедии встречает женщину с деловой хваткой и непростой судьбой. Рейтинг – 7,2.

Проект сделан в духе классических телевизионных мелодрам, но выигрывает за счет выразительных локаций и спокойного темпа.

«Золотое дно», 2 сезон (2025)

Для семьи Градовых наступает новый виток кризиса: строительный холдинг «Галактика» попадает под санкции, финансовое положение стремительно ухудшается.

На этом фоне появляется новый противник — региональный предприниматель Верещагин, который после личного конфликта с Юрием Градовым начинает атаку на бизнес.

Внутри семьи обостряется борьба за власть: компании нужен руководитель, способный удержать её на плаву, но каждый из претендентов тянет одеяло на себя. Рейтинг 1 сезона на Кинопоиске – 8,0. 2 сезон стартует с 4 декабря в онлайн-кинотеатрах «Иви» и START.

