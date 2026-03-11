Меню
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив

11 марта 2026 13:46
Кадр из фильма «Гуляй, Шальная!»

Что ждать от сериала «Гуляй, шальная!».

Канал ТНТ 16 марта покажет новую комедию «Гуляй, Шальная!», в которой главную роль майора районного ОВД исполнила Марина Федункив. В проекте также задействованы Максим Лагашкин, Екатерина Кабак и Виктор Логинов; режиссер картины — Руслан Данилевич.

Действие разворачивается в Красновском районе, где раскрываемость преступлений приближается к нулю: оперативники демонстрируют безразличие, дежурный нередко засыпает, а руководство давно утратило контроль над ситуацией. Сюжет меняется с появлением майора Елизаветы Петровны Кивер — жесткой, но неравнодушной женщины, которая берет на себя задачу навести порядок.

Ее напористость и энергичность становятся объединяющим фактором для разношерстной команды офицеров и постепенно превращают их в слаженный коллектив, скорее похожий на семью, чем на формальную службу.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов при этом отметил, что именно взаимодействие Марии Федункив и Максима Лагашкина становится главным магнитом проекта и задает общий тон всему сериалу. Я точно буду смотреть сериал ради Марины Федункив, ведь ее комедийный талант почти всем известен. Уверена, что стоит ждать много абсурдных и комичных ситуаций, которые легко помогут перезагрузиться. Еще по трейлеру понравился провинциальный колорит. Стоит отметить, что съемки проходили в прекрасном Плесе.

Кадр из фильма «Гуляй, Шальная!»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
